بانکی ناوەندی ئەو بانکانەی مامەڵەی دۆلاریان لێ قەدەغە کرابوو دەگەڕێنێتەوە

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بانکی ناوەندیی عێراق، تەواوکردنی رێکار و پێداویستییەکانی تایبەت بە دووبارە تێکەڵکردنەوەی ژمارەیەک بانکی راگەیاند، پێشتر لە مامەڵەکردن بە دۆلاری ئەمریکی لە پرۆسەی حەواڵەی دەرەکیدا سنووردار کرابوون.

دووشەممە 22ـی حوزەیرانی 2026، بەپێی بەیاننامەیەکی بانکی ناوەندی، ئەم هەنگاوە لە چوارچێوەی هەوڵەکان بۆ بەهێزکردنی سەقامگیری نەقدی و دارایی و پەرەپێدانی کەرتی بانکی و بەرزکردنەوەی ئاستی تێکەڵبوونی عێراقە لەگەڵ سیستەمی دارایی جیهانی، هەروەها بانکەکە روونیکردەوە، ئەم بانکانە دوای ئەوەی مەرجەکانی پلانی چاکسازی و پێوەرە چاودێری و تەکنیکییەکانیان جێبەجێ کردووە، بەتایبەت لە بواری رووبەڕووبوونەوەی سپیکردنەوەی پارە و دابینکردنی دارایی بۆ تێرۆر، ئێستا دۆسیەکانیان لە قۆناغی کۆتایی دایە بۆ ئەوەی بە شێوەیەکی پلەبەندی دەست بە چالاکییەکانیان بکەنەوە و پەیوەندییە بانکییە نێودەوڵەتییەکانیان فراوان بکەن.

لە بەشێکی دیکەی بەیاننامەکەدا هاتووە، بانکی ناوەندی پێداویستییە تەکنیکی و رێکارییەکانی بۆ بەرزکردنەوەی کارتی پارەدانی ئەلیکتڕۆنی بۆ کۆمپانیا تۆمارکراوەکان و کارە بازرگانییەکان تەواو کردووە، ئەمەش بە مەبەستی فراوانکردنی خزمەتگوزارییە داراییە دیجیتاڵییەکان و پڕکردنەوەی پێداویستییەکانی بازرگانان و بەکارهێنەرانی ئامرازەکانی پارەدان.

بانکی ناوەندی جەختی لەوەش کردەوە، پابەندە بە دابینکردنی دۆلاری ئەمریکی بۆ کەرتی گشتی و تایبەت بەپێی رێکارە یاساییەکان، ئەمەش بە پشت بەستن بە هەبوونی یەدەگێکی بەهێزی دراوی بیانی و ئامرازە نەقدییە کاریگەرەکان، هەروەها ئاماژەی بەوەش کردووە، ئامانجی سەرەکی ئەم رێکارانە پاراستنی سەقامگیری نرخی ئاڵوگۆڕ و بەهێزکردنی متمانەیە بە کەرتی بانکی عێراق.

لە کۆتاییدا بانکەکە جەختی کردووەتەوە، ئەم هەنگاوانە بەشێکن لە بەرنامەیەکی چاکسازی گشتگیر بۆ چارەسەرکردنی ئاڵەنگارییەکان و پشتگیریکردنی گەشەی ئابووری بەردەوام، کە لە کۆتاییدا دەبێتە هۆی سەقامگیری دارایی درێژخایەن لە وڵاتدا.