گفتوگۆیەكانی عەدنان حەمەد و هەولێر گەیشتووەتە قۆناغی كۆتایی

پێش کاتژمێرێک

عەدنان حەمەد، راهێنەری عێراقی، مەرجەكانی خۆی بۆ راهێنەرایەتیكردنی یانەی هەولێر بە بەرپرسانی یانەكە گوتووە، ئەو راهێنەرە ئامادە نییە هیچ گرێبەستێك بكات تاوەكو بەرپرسانی شارەكە دڵنیایی 100%ـی پێنەدەن.

عەدنان حەمەد، راهێنەری پێشووی هەڵبژاردەكانی عێراق و ئوردن، دوو رۆژە سەردانی هەولێری پایتەختی كردووە و لەگەڵ سەفین یاسین سەرۆكی یانەی هەولێر و بەشێك لە كارگێرانی یانەكە كۆبووەتەوە بە مەبەستی گفتوگۆكردن لەبارەی وەرگرتنی ئەركی راهێنەری هەولێر.

بەگوێرەی ئەو زانیارییانەی دەست كوردستان24 كەوتووە، عەدنان حەمەد، دوو ساڵە لەسەریەك یانەكانی قوە جەوییە، زەورا و گەرمە ئۆفەری پێشكەش دەكەن، بەڵام ئەو راهێنەرە بە هیچ شێوەیەك ئامادە نییە بۆ كاری راهێنەرایەتی بگەڕێتەوە یانەكانی بەغدا و خواروو و ناوەراستی عێراق، بەڵام سەرسامە بە شاری هەولێر و ئامادەیە ئەگەر مەرجەكانی جێبەجێ بكرێت و گرەنتی دابینكردنی شایستە داراییەكانی یاریزانان و ستافەكەی پێبدەن ئامادەیە لە دەرگەی هەرێمی كوردستانەوە لە دوای 22 ساڵ دووركەوتنەوە بگەڕێتەوە چالاكییە وەرزشییەكانی عێراق.

كوردستان24 زانیاری دەستكەوتووە، عەدنان حەمەد بە راشكاوانە رایگەیاندووە سەلامەتی ئاسایشی هەرێمی كوردستان و سەرسامبوونی بە هەولێری پایتەخت و هەبوونی كۆمەڵێك هاوڕێ و كەسانی نزیكی لە شاری هەولێر، وایكردووە بە جدی بیر لە راهێنەرایەتی یانەی هەولێر بكاتەوە.

عەدنان حەمەد لەبارەی ماف و مووچەی خۆی هیچ قسەیەكی نەكردووە، تەنیا داوای گرەنتی مافی یاریزانانەكانی كردووە، جەختی لەوەش كردووەتەوە كە دەبێت یاریزانەكان مووچەكانیان بەپێی هەژماری بانكی بەبێ دواكەوتن وەربگرن.

بەگوێرەی زانیارییەكانی كوردستان24، عەدنان حەمەد دەیەوێت بە هەمان ئەو ستافەی خۆی كە وەرزی رابردوو لە یانەی عرووبەی سعوودیە بووە ئەركی راهێنەرایەتی هەولێر وەربگرێت، هاوكات ئەو راهێنەرە پرسیاری لەبارەی پزیشكی یانەكە و یاریگەی مەشقی یانەی هەولێر كردووە.

كوردستان24 زانیاری دەستكەوتووە، سبەی چوارشەممە بۆ دڵنیابوون لە پاڵپشتی دارایی بۆ یانەی هەولێر، عەدنان حەمەد و سەفین یاسین لەگەڵ كەسایەتی و بەرپرسێك كۆدەبنەوە، ئەگەر عەدنان حەمەد هەست بە پاڵپشتی بكات لەگەڵ یانەی هەولێر رێكدەكەوێت و چەند یاریزانێكی ناوداری ئوردن و چەند پیشەگەرێكیش لەگەڵ خۆی بۆ هەولێر دێنێت، ئەگەر مەرجەكانیشی جێبەجێ نەكرێن دەرگای ئەم بابەتە لە 24 كاتژمێری داهاتوو دادەخرێت، بڕیاریشە سبەی شەو لە رێگەی فرۆكەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر بگەڕێتەوە ئوردن.

عەدنان حەمەدی تەمەن 65 ساڵ، دوایینجار لە خولی پلەیەكی سعوودیە راهێنەری یانەی عرووبە بووە، پێشتریش راهێنەری هەڵبژاردەكانی، عێراق، ئوردن، بەحرەین و لوبنان بووە، لەگەڵ یانەی زەورا چوار نازناوی بەدەستهێناوە، لەگەڵ یانەی فەیسەڵی ئوردنیش جام و نازناوی خولی نێوخۆیی وڵاتەكەی بردووەتەوە.