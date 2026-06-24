بەغدا هۆشداری دەداتە ئەوانەی خۆیان لە "هەژماری من" تۆمار نەکردووە

پێش کاتژمێرێک

پڕۆژەی "هەژماری من" دوا مۆڵەتی بۆ مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان راگەیاند بۆ تۆمارکردنی ناوەکانیان و وەرگرتنی کارتی بانکی، بەپێچەوانەوە لەلایەن بەغداوە مووچەکانیان رادەگیرێت. هاوکات نوێترین ئاماری رێژەی بەشداربووانی بەپێی پارێزگاکان بڵاو کردەوە.

پڕۆژەی "هەژماری من" لە راگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە دا، لە دوایین کۆبوونەوەی نێوان شاندی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی عێراق بڕیار دراوە ماوەی سێ مانگ دابنرێت بۆ تەواوکردنی هەموو رێکارەکانی تۆمارکردنی تەواوی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان لە چوارچێوەی پڕۆژەکەدا.

لە راگەیەنراوەکەدا هاتووە، بەپێی بڕیارێکی حکوومەتی عێراق، هەر فەرمانبەرێکی هەرێمی کوردستان تاوەکو 31ـی ئابی 2026 تۆمار نەکرابێت و کارتی بانکییەکەی لە رێگەی پڕۆژەکەوە وەرنەگرتبێتەوە، ئەوا مافە داراییەکان و مووچەکەی لەلایەن حکوومەتی عێراقەوە رادەگیرێت و بۆ حکوومەتی هەرێمی کوردستان نانێردرێت.

سەبارەت بە رێژەی بەشداربووان، ئامارە نوێیەکانی پڕۆژەکە دەریدەخەن تاوەکو ئێستا 96%ـی مووچەخۆرانی کەرتی گشتی لە سەرتاسەری کوردستان ناوی خۆیان تۆمار کردووە. لەسەر ئاستی پارێزگاکانیش، هەولێر و دهۆک بە رێژەی 99% لە پێشەنگدان، پاشان پارێزگای هەڵەبجە بە رێژەی 93% و پارێزگای سلێمانیش بە رێژەی 92% دێن.

هاوکات ژمارەی ئەو مووچەخۆرانەی کارتی بانکییان وەرگرتووەتەوە گەیشتووەتە 862,168 کەس. لەم ژمارەیەش زۆرترین پشکی دابەشکردنی کارتەکان بەر پارێزگای هەولێر کەوتووە بە 379,204 کارت، دواتر پارێزگای سلێمانی بە 278,913 کارت دێت، پاشان لە پارێزگای دهۆک 188,164 کارت و لە پارێزگای هەڵەبجەش 15,886 کارت دراونەتە مووچەخۆران. لەم پێناوەشدا حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەموو رێکارە پێویستەکانی گرتووەتەبەر بۆ بەدیجیتەڵکردنی مووچەی سەرجەم فەرمانبەران.

لە بەشێکی دیکەی راگەیەنراوەکەدا داوا لە مووچەخۆران کراوە چاودێریی مۆبایلەکانیان بکەن، چونکە پڕۆژەی هەژماری من لە رێگەی ئەپلیکەیشنەکانی واتسئاپ و ڤایبەر، یانیش لەرێگەی کورتەنامەوە ئاگاداریان دەکاتەوە لە ئامادەبوونی کارتەکانیان بۆ ئەوەی بچن لە بانکێکی دیاریکراو وەریبگرنەوە.