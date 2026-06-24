سیاسی

وێنەی کۆبوونەوەی ئەمڕۆی ئەنجوومەنی وەزیران

کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان
کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان
کوردستان

ئەمڕۆ چوارشەممە، 24ـی حوزەیرانی 2026، ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان بە سەرپەرشتیی سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی و ئامادەبوونی قوباد تاڵەبانی، جێگری سەرۆکوەزیران؛ کۆدەبێتەوە و دوو تەوەر تاوتوێ دەکات. 

لە تەوەری یەکەمدا، پوختەى کۆنووسی هاوبەشی نێوان دەستەى گومرگی فیدڕاڵی و گومرگی هەرێمی کوردستان، سەبارەت بە جێبەجێکردنی سیستەمی ئەسیکۆدا، کە لە رۆژى 18ى حوزەیرانی 2026 لە بەغدا واژوو کرا، گفتوگۆ دەکرێت. لە تەوەری دووەمدا، چاکسازییەکان لە بوارى خانەنشینی و دەستەبەرى کۆمەڵایەتیی کرێکاران و بڕیاری دیاریکردنی کەمترین مووچەى مانگانەى خانەنشینیی کرێکارانی کەرتی تایبەت، تاوتوێ دەکرێت.

 

 

 
 
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