11 کۆمپانیا گەنمی هەرێمی کوردستان هەناردە دەکەن

پێش دوو کاتژمێر

حکوومەتی هەرێمی کوردستان بڕیاری داوە تەواوی ئەو گەنمەی جووتیاران کە لەلایەن بەغداوە وەرناگیرێت، بیکڕێتەوە و هەناردەی دەرەوەی بکات، بۆ ئەم مەبەستەش چەندین کۆمپانیا ئامادەییان دەربڕیوە.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 24ـی حوزەیرانی 2026، دکتۆر محەممەد شوکری، سەرۆکی دەستەی وەبەرهێنان و سەرۆکی لیژنەی بەبازاڕکردنی گەنمی جووتیارانی هەرێمی کوردستان رایگەیاند، لە چوارچێوەی هەوڵەکانی حکوومەت بۆ پاڵپشتیکردنی کەرتی کشتوکاڵ، دوای بڕیاری سەرۆکوەزیران بۆ بەبازاڕکردنی گەنمی جووتیاران، داوا لە کۆمپانیاکان کراوە بەرهەمەکان وەربگرن و هەناردەی دەرەوەی وڵاتی بکەن.

سەرۆکی دەستەی وەبەرهێنان ئاماژەی بەوەش دا، دوو کۆمپانیای ناوخۆیی تەواوی ئەو گەنمە وەردەگرن کە ماوەتەوە، بەمەش هیچ بڕە گەنمێک لای جووتیاران نامێنێتەوە.

هاوکات 11 کۆمپانیای دیکە داواکارییان پێشکەش کردووە بۆ وەرگرتن و هەناردەکردنی بەرهەمەکان. هەندێک لەو کۆمپانیایانە بڕی 10 هەزار بۆ 20 هەزار تۆن هەناردە دەکەن، بەتایبەتی بۆ بازاڕەکانی تورکیا، چونکە بەپێی بەدواداچوونەکان نرخێکی باشتری هەیە بەراورد بە وڵاتانی دیکە.

هەروەها روونی کردەوە، تەواوی رێکارەکان کۆتاییان هاتووە و وردبینی بۆ دۆسیەی کۆمپانیاکان کراوە. پڕۆژەکە بۆ پەسەندکردنی کۆتایی ئاراستەی ئەنجوومەنی وەزیران کراوە و لە چاوەڕوانیی وەڵامدان. دووپاتیشی کردەوە بازاڕی نوێ بۆ بەرهەمی جووتیارانی هەرێمی کوردستان دەدۆزنەوە و رێگە نادەن رەنجیان بەفیڕۆ بچێت.

لە 10ـی ئەم مانگەوە پرۆسەی وەرگرتنی گەنم لە 13 سایلۆ دەستی پێکردووە. پێشبینی دەکرێت ئەمساڵ بەرهەمی گەنمی هەرێمی کوردستان بگاتە دوو ملیۆن تۆن.

حکوومەتی فیدراڵ تەنیا 400 هەزار تۆن وەردەگرێت و یەک ملیۆن و 200 هەزار تۆن دەمێنێتەوە. ئەمساڵ بۆ یەکەمین جار سیستەمی نۆرەگرتنی ئەلیکترۆنی بۆ رادەستکردنی گەنم بە سایلۆکان جێبەجێ دەکرێت، زیاتر لە 45 هەزار جووتیاریش لەسەر رووبەری سێ ملیۆن دۆنم زەوی گەنم دەچێنن.