گوتەبێژی حکوومەت: جێبەجێکردنی ئەسیکۆدا چوار مانگی پێویستە

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هەولێر و بەغدا لە گفتوگۆی بەردەوامدان بۆ کەمکردنەوەی ئەو 120 ملیار دینارەی مانگانە وەک داهاتی ناوخۆ رادەستی حکوومەتی فیدراڵی دەکرێت، هاوکات هەردوولا نزیکن لە رێککەوتنی کۆتایی لەسەر جێبەجێکردنی سیستەمی گومرگیی ئەسیکۆدا لە دەروازە سنوورییەکان.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 24ـی حوزەیرانی 2026، پێشەوا هەورامانی، گوتەبێژی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بە ماڵپەری کوردستان24ـی راگەیاند، بڕیاری پێشووی حکوومەتی عێراق سەبارەت بە ناردنی 120 ملیار دینار لە داهاتی ناوخۆی هەرێمی کوردستان بۆ بەغدا پاڵپشتیی یاسایی نییە.

گوتەبێژی حکوومەت ئاشکرای کرد، لە پێناو بەرژەوەندیی گشتی و تێگەیشتن لە دۆخی دارایی، لەگەڵ سەرۆکوەزیرانی عێراق لە گفتوگۆدان بۆ ئەوەی ئەو بڕە پارەیە کەم بکرێتەوە و لێکتێگەیشتنی باش هەیە.

سەبارەت بە مووچەی فەرمانبەرانیش، گوتەبێژی حکوومەتی هەرێمی کوردستان رایگەیاند، هیچ کێشەیەک لەبارەی ناردنی مووچە لەلایەن بەغداوە نییە، زۆرجاریش دوای دابەشکردنی مووچەی فەرمانبەرانی عێراق، مووچەی هەرێمی کوردستانیش رەوانە دەکرێت.

سەبارەت بە جێبەجێکردنی سیستەمی ئەسیکۆداش، پێشەوا هەورامانی رایگەیاند، هەولێر و بەغدا بۆ جێبەجێکردنی سیستەمی ئەسیکۆدا نزیکن لە رێککەوتن، هەروەها بۆ تەواوکردنی رێکارەکانی ئەم سیستەمە نوێیە لە دەروازە سنوورییەکان، چوار مانگ پێویستە.

گوتەبێژی حکوومەت جەختی کردەوە، بڕیارە رۆژی دووشەممەی داهاتوو، 29ـی حوزەیران، شاندێکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بگاتە بەغدا، بۆ ئەوەی لەگەڵ هاوتاکانیان پرسی ئەسیکۆدا و دۆخی دەروازە سنوورییەکان تاوتوێ بکەن. دووپاتیشی کردەوە، ئێستا هیچ ئاستەنگێک لەبارەی داهاتی دەروازە سنوورییەکان لە نێوان هەولێر و بەغدا نییە.

گوتەبێژی حکوومەتی هەرێمی کوردستان گوتیشی، داوایان کردووە لە ماوەی ئەو چوار مانگەی سیستەمەکە جێگیر دەکرێت، پێدانی دۆلار بە نرخی فەرمی بە بازرگانان دەست پێبکاتەوە، هاوکات ئەو بازگانەی لە نێوان شارەکان دانراون و بوونەتە ئاستەنگ بۆ بازرگانان هەڵبگیرێن.

بەیانیی ئەمڕۆ چوارشەممە، 24ـی حوزەیرانی 2026، ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان بە سەرپەرشتیی سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی و ئامادەبوونی قوباد تاڵەبانی، جێگری سەرۆکوەزیران؛ کۆبووەوە.

لە تەوەری یەکەمی کۆبوونەوەکەدا، پوختەى کۆنووسی هاوبەشی نێوان دەستەى گومرگی فیدڕاڵی و گومرگی هەرێمی کوردستان، سەبارەت بە جێبەجێکردنی سیستەمی ئەسیکۆدا، کە لە رۆژى 18ى حوزەیرانی 2026 لە بەغدا واژوو کرا، گفتوگۆ کرا.