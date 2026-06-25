وەزارەتی دارایی: حکوومەتی فیدراڵ تەنیا 42%ـی پشکی هەرێمی کوردستانی ناردووە

پێش کاتژمێرێک

بەپێی نوێترین داتاکانی وەزارەتی دارایی و ئابووری حکوومەتی هەرێمی کوردستان، کە لە نووسراوی کارو چالاکی و چاکسازییەکانی ساڵانی 2019 تا 2025 بڵاوکراوەتەوە، رایگەیاندووە، حکوومەتی فیدراڵ لە حەوت ساڵی رابردوودا تەنیا 42%ی کۆی پشکی هەرێمی کوردستانی لە بودجەی گشتی رەوانە کردووە.

لە زانیارییە وردەکان و ئەو خشتانەی لە پەرتووکەکەدا خراونەتە روو، ئاماژە بەوە دراوە، لە کۆی زیاتر لە 79 ترلیۆن دینار کە پشکی هەرێمی کوردستان بووە (دوای دەرکردنی خەرجییە سیادییەکان و حاکیمە)، حکوومەتی فیدراڵ تەنیا 33 ترلیۆن دیناری بۆ مووچەی فەرمانبەران ناردووە.

بەپێی ئەم ئامارانە، حکوومەتی فیدراڵ زیاتر لە 48 ترلیۆن دیناری لە پشکی شایستە داراییەکانی هەرێمی کوردستان بڕیوە. هاوکات لە راپۆرتەکەدا جەخت کراوەتەوە کە لەو ماوەیەدا، بەغدا هیچ بڕە پارەیەکی بۆ خەرجییەکانی بەکارخستن و پڕۆژەکانی وەبەرهێنان لە هەرێمی کوردستان رەوانە نەکردووە.