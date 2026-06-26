نەهێشتنی ماددە هۆشبەرەکان پلانی چاودێریکردنی بازاڕ و شوێنە گشتییەکان توندتر دەکات

پێش کاتژمێرێک

بەڕێوەبەرایەتیی نەهێشتنی ماددە هۆشبەرەکان رایگەیاند، وێڕای هەڵمەتە بەردەوامەکانیان بۆ دەستگیرکردنی بازرگانان و بەکارهێنەران، پلانێکی فراوانیان بۆ هۆشیارکردنەوە و چاودێریکردنی بازاڕ گرتووەتە بەر، ئاماژەی بەوەشکرد، ئەم هەوڵانە لە پێناو پاراستنی کۆمەڵگە و کەمکردنەوەی کاریگەرییە نەرێنییەکانی ماددەی هۆشبەرە.

لە چوارچێوەی هەڵمەتەکانی هۆشیاریدا، بەڕێوەبەرایەتییەکە چەندین سمیناری لە ناوەندەکانی خوێندن و دامەزراوە فەرمی و نافەرمییەکان کردووە، لە رووی مەیدانیشەوە، زیاتر لە 460 پۆستەری هۆشیاری کە زیانە جەستەییەکانی ماددەی هۆشبەر رووندەکەنەوە لە شوێنە گشتییەکان هەڵواسراون، هاوکات 16,000 نامیلکەی هۆشیاری بەسەر هاووڵاتیاندا دابەشکراون. هەروەها بە هەماهەنگی لەگەڵ مامۆستایانی ئایینی، مینبەری مزگەوتەکان لە رۆژانی هەینیدا بۆ هۆشیارکردنەوەی خەڵک لە مەترسییەکانی ئەم ژەهرە بەکارهێنراون.

سەبارەت بە چاودێریکردنی بازاڕ و شوێنە گشتییەکان، لیژنەی هاوبەش بۆ بەسەرکردنەوەی بەردەوامی کافترییا، رێستۆرانت و دەرمانخانەکان پێکهێنراوە.

لەم چوارچێوەیەدا رێنمایی دراوە بە زیاتر لە 1,600 نۆرینگە، دەرمانخانە و کۆمپانیای دەرمان و بەڵێننامەی پابەندییان لێ وەرگیراوە سەبارەت بە چۆنیەتی مامەڵەکردن بە دەرمانی پزیشکیی کۆنتڕۆڵکراو.

هەروەها زیاتر لە 110 کۆمپانیای هێنان و گواستنەوەی کەلوپەل بەڵێننامەیان لێ وەرگیراوە بۆ ئەوەی نەبنە هۆکاری گواستنەوەی ماددەی هۆشبەر.

بەڕێوەبەرایەتییەکە ئاماژەی بەوەش کردووە، کە چەندین چالاکی هاوبەشیان لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتیی نەهێشتنی ماددە هۆشبەرەکانی حکوومەتی فیدراڵ کردووە، کە بووەتە هۆی هەڵوەشاندنەوەی چەندین تۆڕی بازرگانیی مەترسیدار و دەستگیرکردنی ژمارەیەک بازرگانی ماددەی هۆشبەر لە دەرەوەی وڵات.

بەگوێرەی ئەو ئامارانەی بەڕێوەبەرایەتیی نەهێشتنی ماددە هۆشبەرەکان کە دەست کوردستان24 کەوتووە، توێژی گەنجانی تەمەن 18 بۆ 40 ساڵ زۆرترین ئامانجی بازرگانانی ماددەی هۆشبەرن، ئامارەکان دەریدەخەن کە 80%ـی ئەو کەسانەی لە ساڵی 2025دا دەستگیرکراون، لەم گرووپە تەمەنییەدان، هەروەها ئافرەتانیش لەم مەترسییە بەدەر نین، بەوپێیەی لە کۆی دەستگیرکراوانی ساڵی رابردوو، 4%ـیان لە رەگەزی مێ بوون.

ئاماری گشتیی بەڕێوەبەرایەتی نەهێشتنی ماددە هۆشبەرەکان

ساڵ دەستگیرکردنی تۆمەتباران بەکارهێنەر بازرگان ماددەی هۆشبەر کیلۆگرام حەبی هۆشبەر 2023 2482 1412 1070 2825،378 6256 شیت 4 دانە 2024 1568 737 831 511،736 30240 2025 1708 1034 674 922،963 12194 1/1/2026 تا 26/6/2026 744 262 482 218،953 1897

ئاماری دەستگیرکراوانی 2025 بە گوێرەی تەمەن