پارتی بۆ لایەنەکان: با پابەندی رێگەچارەی بڕیارلێدراوی پەرلەمانی کوردستان بین

"بەردەوامیی دۆخی ئێستا جگە لە زیانگەیاندن بە هەرێم، بۆ هیچ لایەک سوودی نییە"

پێش کاتژمێرێک

مەکتەبی سیاسیی پارتی دیموکراتی کوردستان، پەیامێکی گرنگی ئاراستەی لایەنە سیاسییەکان کرد و تێیدا جەختی لەوە کردەوە، پێویستە پەرلەمان کارا بکەینەوە و پەرلەمانتاران لە ناو هۆڵى پەرلەمان بەرپرسیار بن لە ئەنجامدانى گفتوگۆیەکى بەرهەمدار و دۆزینەوەى چارەی گونجاو بۆ کێشەکان.

شەممە، 27ـی حوزەیرانی 2026، مەکتەبی سیاسیی پارتی دیموکراتی کوردستان، لە راگەیەنراوێکدا تیشکی خستە سەر قۆناغی دوای راگەیاندنی ئەنجامەکانی هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی کوردستان و ئەو هەوڵانەی کە بۆ رێکخستنەوەی دامەزراوە شەرعییەکان دراون.

بە پێی راگەیەنراوەکە، پارتی دیموکراتی کوردستان لە روانگەی هەستکردن بە بەرپرسیارێتی بەرامبەر بە بارودۆخی هەرێمی کوردستان، راستەوخۆ دوای هەڵبژاردنەکان هەوڵەکانی بۆ کاراکردنەوەی دامەزراوە یاساییەکان دەستپێکردووە.

مەکتەبی سیاسیی پارتی ئاماژەی بەوە کرد، لەم چوارچێوەیەدا، سەرۆک مەسعود بارزانی و دامەزراوەکانی پارتی چەندین پەیام، پەیوەندی و گفتوگۆی دووقۆڵی و چەندقۆڵییان ئەنجامداوە و کۆمەڵێک سیناریۆ و رێگەچارەی گونجاویشیان بۆ تێپەڕاندنی بەربەستەکانی بەردەم هەڵبژاردنی سەرۆکایەتیی هەرێم، کاراکردنەوەی پەرلەمان و پێکهێنانی کابینەی دەیەم خستووەتەڕوو، بەڵام بەداخەوە هاوسەنگی و وەڵامدانەوەی ئەرێنیی پێویست لە لایەنەکانی بەرامبەرەوە بە دی نەکراوە.

هاوکات ئاماژە بەوە دەکات، کە بارودۆخی ئێستای ناوچەکە بە گشتی و هەرێمی کوردستان بە تایبەتی، بەرپرسیارێتییەکی نەتەوەیی، نیشتمانی و ئەخلاقی دەخاتە سەر شانی سەرجەم لایەنەکان بۆ دۆزینەوەی رێگەچارەی خێرا؛ چونکە بەردەوامیی ئەم دۆخە ناخوازراوە زیان بە هەرێمی کوردستان، ئەزموون و دەستکەوتەکانی دەگەیەنێت و لە بەرژەوەندیی هیچ لایەکدا نییە.

مەکتەبی سیاسیی پارتی دیموکراتی کوردستان، لە راگەیەنراوەکە داوایەکی فەرمی پێشکەش دەکات و رایدەگەیەنێت، لە کاتێکدا هەوڵە سیاسییەکان، شاند و نامەکان بۆ گواستنەوەی وتووێژەکان لە شەقام و راگەیاندنەکانەوە بۆ سەر مێزی گفتوگۆ بێ ئاکام بوون، پێویستە سەرجەم لایەنە بەشداربووەکانی پەرلەمان، چ ئەوانەی خاوەن کورسیی زۆرن یان کەم، فەرموون پەرلەمان کارا بکەنەوە.

پارتی دەشڵێت: بەپێی ئەم پێشنیازەکە، با پەرلەمانتاران لە ناو هۆڵی پەرلەماندا بەرپرسیارێتیی ئەنجامدانی گفتوگۆیەکی بەرهەمدار بۆ دۆزینەوەی چارە بگرنە ئەستۆ، بەو مەرجەی سەرجەم لایەنەکان پابەندی ئەو رێگەچارە بریارلێدراوەى پەرلەمانى کوردستان بین.