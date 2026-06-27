غەفوور مەخمووری: هێرشکردنە سەر قەوارەی هەرێم تەنیا خۆناشیرینکردنی لایەنەکانە

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لە کاتێکدا هەندێک دەنگ و لایەن باس لە لاوازکردنی پێگەی دەستووریی هەرێمی کوردستان دەکەن، زۆرینەی هێزە سیاسییەکان و توێژە جیاوازەکانی کۆمەڵگە بە توندی دژی ئەو هەوڵانە دەوەستنەوە. پاراستنی قەوارەی هەرێم وەک ئەرکێکی نیشتمانی و ئەخلاقی وێنا دەکرێت کە بەرهەمی خوێنی هەزاران شەهید و تێکۆشەرە.

شەپۆلێکی ناڕەزایەتی ناوخۆیی بەرامبەر ئەو لێدوانانە سەری هەڵداوە کە گومان دەخەنە سەر بەردەوامیی قەوارەی سیاسیی هەرێمی کوردستان. لە بازاڕ و شەقامەکانی هەرێم، هاووڵاتییان جەخت لەوە دەکەنەوە کە پاراستنی ئەم قەوارەیە پاراستنی ناسنامەی نەتەوەیی کوردە و نابێت کێشە دارایی و سیاسییەکان ببنە هۆی تێکدانی ئەم دەستکەوتە مێژووییە.

غەفوور مەخمووری، سکرتێری یەکێتیی نەتەوەیی دیموکراتی کوردستان (YNDK)، بە کوردستان24ـی رایگەیاند، هەموو لایەنە سیاسییەکان ئەرکێکی ئەخلاقییان لەسەر شانە بۆ پاراستنی هەرێمی کوردستان. مەخمووری ئاماژەی بە لایەنە یاساییەکە کرد و گوتی: "پێگەی هەرێمی کوردستان بەپێی دەستووری عێراق چەسپێنراوە؛ هیچ ماددەیەکی دەستووری نییە باس لە هەڵوەشاندنەوەی هەرێم بکات، بۆیە هەر هەوڵێک لەم چوارچێوەیەدا تەنیا خۆناشیرینکردنی ئەو لایەنانەیە و هیچ ئەنجامێکی نابێت."

لەلایەکی دیکەوە، عەبدوڵڵا وەرتی، گوتەبێژی بزووتنەوەی ئیسلامیی کوردستان، جەختی لەوە کردەوە، ئەم قەوارەیە موڵکی هیچ کەس و حزبێکی دیاریکراو نییە و گوتی: "هەرێمی کوردستان دەستکەوتێکی گەورەی سیاسییە و موڵکی هەموو خەڵکی کوردستانە." داوای لە لایەنە سەرەکییەکان، بەتایبەت پارتی و یەکێتی کرد، کە لە پێناو پاراستنی ئەم قەوارەیە سازش بۆ یەکتر بکەن و بگەڕێنەوە سەر مێزی گفتوگۆ بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان و کاراکردنەوەی پەرلەمان.

لە لایەکی دیکەوە، فشارەکان بۆ کاراکردنەوەی پەرلەمان و پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەت چڕتر بوونەتەوە. پێویستیی گەڕانەوەی پارتی و یەکێتی بۆ سەر مێزی گفتوگۆ وەک تاکە چارەسەر بۆ تێپەڕاندنی ئەم قۆناخە هەستیارە دەبینرێت. ئامانج لەم یەکدەنگییە، داخستنی دەرگایە بە ڕووی ئەو ئەجێندایانەی کە دەیانەوێت سوود لە بۆشاییە سیاسییەکان وەربگرن بۆ لاوازکردنی دامەزراوە نیشتمانییەکان.

شەقامی کوردی چاوەڕێی هەنگاوی جددیی لایەنەکانە بۆ پاراستنی بەرژەوەندییە باڵاکان؛ قەوارەی هەرێم تەنیا دەسەڵاتێکی ئیداری نییە، بەڵکو سیمبووڵی دەیان ساڵ خەبات و قوربانیدانە و پاراستنی ئەرکی هەموو لایەک و بێ سازشە.