سبەی عێراقچی سەردانی بەغدا دەکات

پێش 17 خولەک

ئاژانسی هەواڵی ئیرنای ئێران بڵاویکردەوە، عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران بە سەردانێکی فەرمی دەگاتە بەغدا.

شەممە 27ـی حوزەیرانی 2026، ئاژانسی هەواڵی هەواڵی ئیرنای ئێران رایگەیاند، سبەی یەکشەممە عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی کۆماری ئیسلامیی ئێران، بە سەرۆکایەتی شاندێکی باڵای دیپلۆماسی سەردانی عێراق دەکات.

لای خۆیەوە، ئیسماعیل بەقایی، گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران، ئەم هەواڵەی پشتڕاستکردەوە و رایگەیاند، عێراقچی لەگەڵ بەرپرسانی باڵای عێراق کۆدەبێتەوە.

گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران، ئاماژەی بەوەش کرد، تەوەری سەرەکیی گفتوگۆکانی وەزیری دەرەوە لە بەغدا، برەودان بە پەیوەندییە دووقۆڵییەکان و ئاڵوگۆڕی بیروڕا و راوێژکردن دەبێت دەربارەی دوایین پەرەسەندنە ناوچەیی و نێودەوڵەتییەکان.

ئەم سەردانەی عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران دوای ئەوە دێت، عەلی فالح زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق رایگەیاند، پەیوەندییەکی باشیان لەگەڵ وڵاتانی کەنداو و ئێران هەیە لەسەر بنەمای دراوسێیەتیی باش. ئامادەیی بەغداشی نیشان دا بۆ میوانداریکردنی هەر گفتوگۆیەک ئارامی بۆ ناوچەکە بگەڕێنێتەوە، لە نێویاندا گفتوگۆی ئەمریکا و ئێران.