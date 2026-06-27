عەگید کابایێل بۆکسێنەری کورد بووە پاڵەوانی جیهان لە کێشی قورس
عەگید کابایێل، بووە یەکەمین کوردی ئەڵمانیا لە پاڵەوانێتی WBC لە کێشی قورس ببێتە پاڵەوانی جیهان و پشتێنی زێڕینی بەدەستهێنا، ئەمەش لە کاتێکدایە نزیکەی سەدەیەک بوو هیج پاڵەوانێکی ئەڵمانی نەیتوانیبوو ئەو پشتێنە بباتەوە.
عەگید کابایێل لە هەژماری خۆی لە X رایگەیاند پشتێنی زێڕینی بەدەستهێناوە دوای ئەوەی ئۆلیکساندەر ئوسیک شەڕکەری ئۆکرانی کشایەوە و دەستبەرداری پشتێنەکەی بوو، بەمەش عەگید بووە یەکەمین کورد لە مێژوودا ئەو پشتێنە زيرە بباتەوە.
بۆکسێنەرە کوردەکە دوای ئەوەی بووە پاڵەوان لە پەیامێکدا رایگەیاند هەستێکی باوەڕپێنەکراوە و لە ئێستاوە پاڵەوانی کێشی قورسی جیهانە، دەشڵێت: هیچ وشەیەک نادۆزمەوە بۆ ئەوەی هەستی خۆمی پێدەربىڕم، بەڵێنیش دەدەم هەموو شتێک بکەم بۆ ئەوەی تا ماوەیەکی دوور و درێژ پارێزگاری لەم پشتێنە بکەم.
عەگید کابایێل، ئەگەرچی بەناوی ئەڵمانیا بەشداریی لە پاڵەوانێتییەکانی جیهان دەکات، بەڵام لەسەر سەکۆی پاڵەوانێتییەکان هیج کاتێک ئاڵای کوردستان لەبیر ناکات و هەفتەی رابردووش وێنەیەکی خۆی و دەنیز ئونداڤی هێرشبەری کوردی هەڵبژاردەی ئەڵمانیای بڵاوکردبووە و نووسیبووی: هێزی کورد.