لوئەی سەڵاح لەگەڵ یانەی هەولێر گەیشتە ڕێککەوتن

پێش کاتژمێرێک

یانەی هەولێر دواجار لە نێوان 4 بەربژێر، راهێنەری نوێی دەستنیشان کرد و لەگەڵ لوئەی سەڵاح گەیشتە رێککەوتن.

لە دوای رۆیشتنی باسم قاسم لە یانەی هەولێر و پەیوەندیکردنی بۆ زەورا، ناوی چوار راهێنەر لەسەر مێزی کارگێری یانەی هەولێر گفتوگۆی لەبارەوە دەکرا، دواجار لەگەڵ لوئەی سەڵاح گەیشتنە رێککەوتن.

یانەی هەولێر لە چەند رۆژی رابردوو لە هەولێری پایتەخت لەگەڵ عەدنان حەمەد گفتوگۆی کرد،بەڵام نەگەیشتنە رێککەوتن. جگە لەوەش ناوی عەبدولغنی شەهد و رازی شنێشل بە یانەی هەولێرەوە بەسترا بووەوە.

بەگوێرەی زانیارییەکانی کوردستان24، هەولێر و لوئەی سەڵاح لەسەر تەواوی مەرجەکان رێککەوتن و لە چەند کاتژمێری داهاتوو گرێبەستی نێوانیان بە فەرمی رابگەیندرێت.

لوئەی سەڵاح پێشتر وەکو یاریزان بۆ ماوەی هەشت ساڵ لە نێوان 2007 تاوەکو 2015 یاریی بۆ یانەی هەولێر کردووە و یەکێکە لە گۆڵکارە مێژووییەکانی قەڵاومنارە.

لوئەی سەڵاح، وەکو راهێنەریش لە ساڵی 2021 تەنیا بۆ ماوەی 3 مانگ راهێنەری هەولێر بووە، لە کۆتایی وەرز یانەی هەولێری جێهێشت و روویکردە یانەی کارەبا، بەمەش لوئەی دوای 1869 رۆژ دەگەڕێتەوە راهێنەرایەتی یانەی هەولێر.