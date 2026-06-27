پارتی چاکسازی تورکمان: کاراکردنەوەی پەرلەمان گرنگە بۆ پاراستنی مافی پێکهاتەکان

پێش کاتژمێرێک

پارتی چاکسازی تورکمان لە راگەیەندراوێکی فەرمیدا، پشتیوانیی خۆی بۆ دەستپێکردنەوەی دانیشتنەکانی پەرلەمانی کوردستان راگەیاند و ئەم هەنگاوەی بە پێویستییەکی نیشتمانی و دیموکراتی وەسف کرد.

شەممە 27ـی حوزەیرانی 2026، لە پەراوێزی بەیاننامەکەی مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستاندا، پارتی چاکسازی تورکمان وەک پێکهاتەیەکی سەرەکی و خاوەن کورسی لە پەرلەمان، ئاماژەی بەوە کردووە، بە خۆشحاڵییەوە پێشوازی لە کاراکردنەوەی دامەزراوەی یاسادانان دەکەن، لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە: باوەڕمان وایە کاراکردنەوەی پەرلەمان هەنگاوێکی گرنگ و پێویستە بۆ بەهێزکردنی دامەزراوە دیموکراتییەکان، پاراستنی رۆڵی یاسادانان و چاودێریکردنی کارەکانی حکوومەت.

پارتی چاکسازی تورکمان جەختی لەوە کردووەتەوە، پەرلەمان ماڵی گەلە و سەرچاوەی سەرەکییە بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان و وەڵامدانەوەی داواکارییەکانی هاووڵاتییانی هەرێمی کوردستان، بۆیە دەستپێکردنەوەی کارەکانی لە بەرژەوەندیی گشتیدایە.

پارتی چاکسازی تورکمان ئامادەیی تەواوی خۆی نیشان داوە کە بە گیانی بەرپرسیارێتی و هاوکارییەوە بەشدارییەکی کارا لە کار و چالاکییەکانی پەرلەماندا بکات، جەختی لەوەش کردووەتەوە، ئامانجیان لەم بەشدارییە، گۆڕینی پەرلەمانە بۆ سەکۆیەکی بەهێز بۆ خزمەتکردنی خەڵک، پاراستنی مافی هەموو پێکهاتەکان و پشتگیریکردن لە ئاسایش و گەشەپێدانی هەرێم.

لە کۆتایی بەیاننامەکەدا، داوا لە هەموو لایەنە سیاسییەکان کراوە، بە هەستی بەرپرسیارێتییەوە هاوکاریی پرۆسەی کاراکردنەوەی پەرلەمان بکەن، تاوەکو ئەم دامەزراوەیە بتوانێت ئەرکە نیشتمانییەکانی خۆی جێبەجێ بکات و ببێتە جێگەی هیوای هاووڵاتییان.