عێراقچی: خوازیاری باشترین پەیوەندین لەگەڵ وڵاتانی دراوسێ

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عەلی فالح زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق لەگەڵ عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران و شاندی یاوەری کۆبووەوە.

نووسینگەی سەرۆکوەزیرانی عێراق لە راگەیەندراوێکدا ئاشکرای کرد، ئەمڕۆ یەکشەممە، 28ـی حوزەیرانی 2026، عەلی زەیدی و عەباس عێراقچی لە کۆبوونەوەکەیاندا باسیان لە رێککەوتنەکەی ئێران و ئەمریکا لە سویسرا کرد، کە کۆتایی بە جەنگی نێوان هەردوولا هێنا، هەروەها باسیان لە هەوڵە نێودەوڵەتیی و ناوچەییەکان کرد بۆ بەرقەرارکردنی ئاسایش و سەقامگیریی ناوچەکە.

سەرۆکوەزیرانی عێراق لە دیدارەکەدا جەختی لەوە کردەوە، کۆتاییهێنان بەشەڕ و گفتوگۆ و دانوستان، هەروەها بەرقەراربوونی سەقامگیریی ناوچەکە لە پیشینەی کارەکانیەتی، ئەەمش دەرفەتی گەشەپێدان بەرووی گەلانی ناوچەکەدا دەکاتەوە.

هەر لەو دیدارەدا عەباس عێراچی، وەزیری دەرەوەی ئێران، پاڵپشتی وڵاتەکەی بۆ عێراق و پابەندبوونی بە کاری هاوبەش و هەماهەنگی بۆ پتەوکردنی پەیوەندی و هاوکاری دوو قۆڵی دووپاتکردەوە.

ئاماژەی بەوەشدا، ئێرانی خوازیارە باشترین پەیوەندی لەگەڵ هەموو وڵاتانی ناوچەکە و وڵاتانی عەرەبی دراوسێ هەبێت.

ئەمڕۆ یەکشەممە، عەباس عێراقچی و شاندی یاوەری بە سەردانێک گەیشتنە بەغدا و لەگەڵ وەزیری دەرەوەی عێراق، فوئاد حوسێن کۆبووەوە.