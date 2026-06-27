بازرگانیی عێراق: تا ئێستا 150 هەزار تۆن گەنم لە جووتیارانی کوردستان وەرگیراوە

پێش کاتژمێرێک

وەزارەتی بازرگانیی عێراق، سەرکەوتنی پلانی بە بازاڕکردنی گەنمی بۆ وەرزی ئێستا راگەیاند، کە تێیدا بڕی گەنمی وەرگیراو ئاستی 4 ملیۆن تۆنی تێپەڕاندووە، لە کاتێکدا پرۆسەی وەرگرتنی گەنم لە هەرێمی کوردستان بەهۆی درەنگ دەستپێکردنی دروێنەوە هێشتا بەردەوامە.

شەممە، 27ـی حوزەیرانی 2026، حەیدەر نووری گەرعاوی، بەڕێوەبەری گشتیی کۆمپانیای گشتیی بازرگانیی دانەوێڵە لە وەزارەتی بازرگانیی عێراق، بە ئاژانسی هەواڵی عێراقییەی گوت: "بڕی گەنمی بە بازاڕکراو لە سەرجەم پارێزگاکانی عێراق تا دوێنێ هەینی، گەیشتووەتە 4 ملیۆن و 100 هەزار تۆن."

ئاماژەی بەوەش کرد، تەواوی بنکەکانی وەرگرتنی گەنم لە سەرجەم پارێزگاکاندا داخراون، جگە لە سێ پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان، کەرکووک و نەینەوا، ئەمەش بەهۆی ئەوەی وەرزی دروێنە لەو ناوچانەدا بە بەراورد بە ناوچەکانی دیکە درەنگتر دەستیپێکردووە.

گەرعاوی زانیاری زیاتری خستەڕوو و رایگەیاند، بڕی گەنمی وەرگیراو لە هەرێمی کوردستان تا ئێستا گەیشتووەتە 150 هەزار تۆن، لە کۆی ئەو 400 هەزار تۆنەی کە وەک پشکی فەرمیی هەرێم دیاریی کراوە.

بەڕێوەبەری گشتییەکە پێشبینی دەکات، کە کۆی گشتیی گەنمی وەرگیراوی ئەمساڵ بگاتە نزیکەی 5ملیۆن تۆن. ئەوەشی خستەڕوو، هەرچەندە ئەم بڕە بەراورد بە وەرزی رابردوو کەمترە، بەڵام بە تەواوی بەسە بۆ دابینکردنی خۆبژێویی نیشتمانی لە وڵاتدا.

گەرعاوی هۆکاری سەرکەوتنی پرۆسەی بە بازاڕکردنی گەنمی لە 13 پارێزگادا بۆ پشتبەستن بە سیستمی ناونووسینی ئەلیکترۆنیی پێشوەختە لە لایەن جووتیارانەوە گەڕاندەوە و روونی کردەوە، کە ئەم رێکارە بە شێوەیەکی بەرچاو خەرجی دارایی سەر شانی جووتیارانی کەم کردووەتەوە.

لە درێژەی قسەکانیدا ئاماژەی بەوە کرد، کرێی گواستنەوەی ئۆتۆمبێلەکان لە ساڵانی رابردوودا بەهۆی وەستانی درێژخایەنیان لە نۆرەی بەردەم بنکەکانی وەرگرتندا دەگەیشتە نزیکەی 3 ملیۆن دینار، بەڵام لەم وەرزەدا بۆ نزیکەی 500 هەزار دینار دابزیوە، ئەمەش بەهۆی رێکخستنی کاتی رادەستکردن لە رێگەی ناونووسینی پێشوەختەوە، کە تێیدا جووتیار پێشوەختە کاتی دیاریکراوی رادەستکردنی بەرهەمەکەی دەزانێت و چاوەڕوانییەکەی کورت دەبێتەوە.