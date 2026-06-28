قاسم ئەعرەجی: بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی بووەتە کارنامەی دەوڵەت

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راوێژکاری ئاسایشی سەرۆکوەزیرانی عێراق رایدەگەیەنێت، حکوومەت لە هەنگاوەکانی بۆ چەسپاندنی سەروەریی یاسا و پاراستنی سامانی گشتی بەردەوامە و جەخت دەکاتەوە کە شەڕی دژ بە گەندەڵی تەنیا دروشم نییە، بەڵکو ڕێڕەوێکی دەوڵەتە و هەمووان دەگرێتەوە.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 28ـی حوزەیرانی 2026، قاسم ئەعرەجی، راوێژکاری ئاسایشی سەرۆکوەزیرانی عێراق، لە پۆستێکدا لە هەژماری خۆی لە پلاتفۆرمی ئێکس رایگەیاند "حکوومەت بە جیددی لە هەنگاوەکانی بۆ چەسپاندنی سەروەریی یاسا و پاراستنی سامانی گشتی بەردەوامە."

ئەعرەجی ئاماژەی بەوەش دا، ئەو رێکارە حکوومی و دادوەرییانەی لە قۆناخی ئێستادا دەگیرێنە بەر، ئەوە دەسەلمێنن کە بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی لە چوارچێوەی دروشم دەرچووە و بووەتە کارنامەیەکی دەوڵەت کە "هیچ کەسێک لێی بەدەر نییە."

راوێژکاری ئاسایشی سەرۆکوەزیرانی عێراق جەختی لەوەش کردەوە، هەر کەسێک تێوەگلانی لە گەندەڵی بەسەردا بسەلمێت، بەپێی یاسا رووبەڕووی دادگا دەکرێتەوە و لەو کارەشدا "هیچ فشار و لایەنێک رەچاو ناکرێت."

لە کۆتایی پەیامەکەیدا، ئەعرەجی رایگەیاند، دەوڵەت لە راوەدوونانی ئەو کەسانەی دەستدرێژی دەکەنە سەر سامانی گشتیی پاشەکشە ناکات، تاوەکو یاسا رێڕەوی خۆی دەگرێت و مافی هاووڵاتییانی عێراقی دەپارێزرێت.