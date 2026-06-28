عێراق و ئێران تاوتوێی کاراکردنەوەی رێککەوتننامەی ئەمنی دەکەن

"حکومەتی عێراق پابەندە بە پاراستنی ئاسایشی وڵاتانی دراوسێ"

پێش دوو کاتژمێر

راوێژکاری ئاسایشی نیشتمانیی عێراق، جەختی لەوە کردەوە، کە حکوومەتی وڵاتەکە بە سەرۆکایەتیی عەلی زەیدی، ڕێگە بە هیچ جۆرە دەستدرێژییەک بۆ سەر خاکی وڵاتانی دراوسێ نادات. دەشڵێت؛ سەقامگیریی ناوچەکە بەرپرسیارێتی هەموو لایەک بەشدارە تێیدا.

یەکشەممە، 28ـی حوزەیرانی 2026، قاسم عەبوودی، راوێژکاری ئاسایشی نیشتمانیی عێراق، لە بەغدا، پێشوازیی لە عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی ئێران کرد.

نووسینگەی راگەیاندنی راوێژکاری ئاسایشی نیشتمانیی عێراق، لە راگەیەنراوێکدا دەڵێت: لە کۆبوونەوەکەدا پەرەپێدانی پەیوەندییەکانی هاوکاریی دووقۆڵییان لەسەرجەم ئاستەکاندا تاوتوێ کردووە، بە جۆرێک کە خزمەت بە بەرژەوەندییە هاوبەشەکانی هەردوو وڵات و گەلی هاوسێ بکات.

هاوکات گفتوگۆ لەسەر چەندین دۆسیە و پرسی جێی بایەخی هاوبەش کرا، بە تایبەتی هاوکارییە ئەمنییەکان، کۆنترۆڵکردنی سنوورەکان، گۆڕینەوەی زانیاری و کاراکردنەوەی رێککەوتننامە ئەمنییە هاوبەشەکان لە نێوان هەردوو لادا.

عەبوودی جەختی لەوە کردەوە، کە "پەیوەندی لەگەڵ ئێران وەک وڵاتێکی دراوسێ، پەیوەندییەکی توندوتۆڵە و لە هەڵوێستەکانی هەردوو گەل و وڵاتدا رەنگی داوەتەوە."

ئاماژەی بەوەش کرد، کە "حکوومەتی زەیدی رێگە بە هیچ هێرش و دەستدرێژییەک نادات کە وڵاتانی دراوسێ بکاتە ئامانج، چونکە ئاسایش و ئارامیی ناوچەکە ئەرکێکی گشتگیرە."

لە لایەن خۆیەوە، عێراقچی جەختی لەوە کردەوە کە کۆماری ئیسلامیی ئێران خاوەن پەیوەندییەکی مێژوویی و بەهێزە لەگەڵ عێراقدا.

لە هەمان کاتدا سڵاو و ڕێزی سکرتێری گشتیی ئەنجومەنی ئاسایشی نیشتمانیی ئێرانی گەیاندە عەبوودی و ستایشی کار و هەوڵە کاریگەرەکانی حکوومەتی عێراقی کرد لە پێناو چەسپاندنی ئاسایش و سەقامگیری لە ناوچەکەدا.

بەیانی ئەمڕۆ یەکشەممە، عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی ئێران بە سەردانێکی فەرمی گەیشتە بەغدا.

بە گوێرەی راگەیەندراوی وەزارەتی دەرەوەی ئێران، یەکێک لە تەوەرە سەرەکییەکانی کارنامەی سەردانەکەی عێراقچی بۆ بەغدا، تاوتوێکردن و ئامادەکارییە بۆ بەڕێوەچوونی مەراسیمی ماڵئاوایی لە تەرمی عەلی خامنەیی، رێبەری باڵای پێشووی ئێران، لە مەزارگە و شوێنە پیرۆزەکانی عێراق.