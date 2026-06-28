پارتی: هاووڵاتییان شایستەی چاکسازیی کارگێڕی و گێڕانەوەی مافەکانیانن

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فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان لە پەرلەمانی عێراق پشتیوانیی تەواوی خۆی بۆ هەنگاوە یاساییەکانی عەلی فالح زەیدی، سەرۆک وەزیرانی عێراق و دەسەڵاتی دادوەری بۆ رووبەڕووبوونەوەی گەندەڵی و دەستگیرکردنی تۆمەتباران راگەیاند؛ هاوکات داوای کرد پرۆسەی چاکسازیی کارگێڕی تەنیا لە بەغدا کورت نەبێتەوە و سەرجەم پارێزگاکانی دیکە بگرێتەوە.

یەکشەممە 28ـی حوزەیرانی 2026، فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان لە ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق راگەیەندراوێکی لەبارەی ئەو هەڵمەتەی لە عێراق بۆ دەستگیرکردنی گەندەڵکاران دەستیپێکردووە بڵاو کردووەتەوە.

پارتی لە راگەیەندراوەکەدا ئاماژەی داوە، پشتیوانی و پێشوازی خۆمان بۆ ئەو هەنگاوە یاساییانە رادەگەیەنین کە لەلایەن عەلی فالح زەیدی، سەرۆکوەزیرانی عێراقەوە بە هاوکاری و پاڵپشتیی دەسەڵاتی دادوەری و دامەزراوە حکوومییەکان، بە ئاراستەی رووبەڕووبوونەوەی گەندەڵی و دەستگیرکردنی کەسانی تێوەگلاو نراون.

فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان لە ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق هیوای خواست ئەم پرۆسەیە تەنیا لە بەغدا کورت نەبێتەوە، بەڵکو سەرجەم پارێزگا و شارەکانی دیکەی عێراق بگرێتەوە؛ هەروەها بۆ سەرخستنی ئەم پرۆسەیە جەخت لەسەر گرنگیی هەماهەنگیی تەواو لە نێوان دەسەڵاتی جێبەجێکردن و دادوەری دەکاتەوە.

لە بەشێکی دیکەی راگەیەندراوەکەدا هاتووە، لە روانگەی بەرپرسیارێتیی نیشتمانیمانەوە، ئامادەیی تەواوی خۆمان بۆ پێشکەشکردنی هەموو جۆرە هاوکاری و پاڵپشتییەک نیشان دەدەین، چ لەسەر ئاستی حکوومەتی فیدراڵی و چ لەسەر ئاستی ناوخۆیی پارێزگاکان، لە پێناو پاڵپشتیکردنی دەسەڵاتی جێبەجێکردن و دادوەری بۆ دۆزینەوەی راستییەکان و چەسپاندنی سەروەریی یاسا.

فراکسیۆنی پارتی دووپاتی دەکاتەوە، هاووڵاتییان شایستەی چاکسازیی کارگێڕی و گێڕانەوەی مافە بەفیڕۆدراوەکانیانن، و لەسەر ئەم بنەمایەش، جەخت لەسەر پشتیوانیی تەواوی خۆمان بۆ لێپرسینەوەی یاسایی لەگەڵ هەر گەندەڵکارێک بەبێ جیاوازی دەکەینەوە.

ئەمە لە کاتێکدایە کە لە بەرەبەیانی ئەمڕۆ یەکشەممە هەڵمەتێکی فراوان بۆ دەستگیرکردنی بەرپرسانی تێوەگلاو لە گەندەڵی لە عێراق دەستی پێ کردووە و کاردانەوەی زۆری لەسەر ئاستی سیاسی و جەماوەری لێ کەوتووەتەوە.