هاوپەیمانیی عەزم: دادگا پارێزەری پرۆسەی سیاسییە لە عێراقدا

پێش دوو کاتژمێر

هاوپەیمانیی عەزم بە فەرمی رایگەیاند: کە بەدواداچوون بۆ دوایین رێکارەکانی پێوەست بە موسەننا سامەڕایی، سەرۆکی هاوپەیمانییەکە و چەند پەرلەمانتار و سەرکردەیەکی دەکات. جەختی لە گرنگیی مامەڵەکردن لەگەڵ ئەم دۆسیەیەدا لە چوارچێوەی گەرەنتییە دەستووری و یاساییەکان کردەوە.

یەکشەممە، 28ـی حوزەیرانی 2026، هاوپەیمانیی عەزم، لە راگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە کرد، کە بەدواداچوونی ورد بۆ ئەو رێکارانەی ئەمدواییە دەکات کە بەرامبەر بە موسەننا سامەڕایی، سەرۆکی هاوپەیمانییەکە و ژمارەیەک لە پەرلەمانتار و سەرکردەکانی گرتراونەتەبەر.

هاوپەیمانییەکە جەختی لەسەر پێویستیی مامەڵەکردن لەگەڵ ئەم دۆسیەیە لە چوارچێوەی گەرەنتییە دەستووری و یاساییەکان کردەوە، کە دادپەروەری مسۆگەر دەکەن و مافی سەرجەم لایەنەکان دەپارێزن.

هاوپەیمانییەکە لە راگەیەنراوەکەدا، رێز و متمانەی تەواوی خۆی بۆ دەسەڵاتی دادوەریی عێراق و دامەزراوە دەستوورییەکانی دەربڕی. هەروەها پەرۆشیی خۆی بۆ هاوکاری لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکان لە چوارچێوەی یاسا کارپێکراوەکاندا نیشان دا، بە ئامانجی دەرخستنی راستییەکان و چەسپاندنی دادپەروەری. عەزم لە هەمان کاتدا ئاماژەی بەوە کرد کە دادگا بە زمانەی دڵنیایی و پارێزەری سەرەکیی پرۆسەی سیاسی لە وڵاتدا دادەنێت.

هاوكات، هاوپەیمانیی عەزم داوای لە هێزە سیاسییەکان، دەزگاکانی راگەیاندن و رای گشتی کرد کە لە پێشوەخت بڕیاردان لەسەر ڕێکارە دادوەرییەکان یان بەکارهێنانیان لە کێبڕکێ و ململانێ سیاسی و میدیاییەکاندا دوور بکەونەوە.

عەزم داوای پابەندبوون بە پرەنسیپە دەستوورییەکان دەکات کە گەرەنتی بەڵگەکانی بێتاوانی و دادگاییکردنی دادپەروەرانە دەکەن، بە جۆرێک کە هەیبەت و شکۆی دەوڵەت بپارێزرێت و متمانەی هاووڵاتییان بە دامەزراوە فەرمییەکان بەهێزتر ببێت.

هاوپەیمانیی عەزم، تیشکی خستە سەر ژیانی سیاسی سەرۆکی هاوپەیمانییەکە و رایگەیاند: کە موسەننا سامەڕایی، بە درێژایی مێژووی کاری سیاسی خۆی، بە هەڵوێستە نیشتمانی و میانڕەوەکانی ناسراوە و، هەمیشە پەرۆشی پتەوکردنی لێکتێگەیشتن و هاوبەشیی نێوان پێکهاتەکانی عێراق بووە و گوتاری دابەشبوون، جەمسەرگیری و تائیفەگەریی رەتکردووەتەوە.

جەختی لەوەش کردەوە، کە هاوپەیمانیی عەزم لە ماوەی ساڵانی رابردوودا بەشێک بووە لەو هەوڵانەی کە پاڵپشتی لە سەقامگیریی سیاسی، بەهێزکردنی کارەکانی دامەزراوەکانی دەوڵەت و چەسپاندنی رێڕەوی دیموکراتی دەکەن.

بەرەبەیانیی ئەمڕۆ یەکشەممە، دەزگای دژەتیرۆر و هێزە ئەمنییەکانی عێراق، بە هەماهەنگی لەگەڵ ئەنجوومەنی باڵای دادوەری، هەڵمەتێکی فراوانیان ئەنجام دا و تێیدا ژمارەیەک بەرپرسی باڵا و پەرلەمانتار بە تۆمەتی تێوەگلان لە دۆسیەی گەندەڵی دەستگیر کران.