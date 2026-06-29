عێراق و سووریا بۆری نەوتی نێوانیان نۆژەن دەکەنەوە

پێش 23 خولەک

وەزیری دەرەوەی عێراق، لەگەڵ وەزیری دەرەوەی سووریا کۆبووەوە، لە کۆبونەوەکەدا بڕیاردرا لیژنەیەکی هاوبەش پێکبهێندرێت بۆ ئەوەی کاری نۆژەنکردنەوەی بۆرییە نەتییەکانی نێوان هەردوو وڵات ئەنجامبدەن.

دووشەممە 29ـی حوزەیرانی 2026، لە کۆبوونەوەی نێوان فوئاد حوسێن و ئەسعەد شەیبانی وەزیرانی دەرەوەی عێراق و سووریا، هەردوولا رێگاکانی بەهێزکردنی پەیوەندییە دووقۆڵییەکان و پەرەپێدانی هەماهەنگی هاوبەشیان لە بوارە جیاوازەکاندا تاوتوێ کرد، هاوکات هەردوولا رێککەوتن لەسەر پێکهێنانی لیژنەیەکی هاوبەشی پسپۆڕ لە بوارەکانی وزە، کشتوکاڵ، ئاو، گواستنەوە و دەروازە سنوورییەکان، بە مەبەستی پەرەپێدانی هاوکارییەکان و پاراستنی بەرژەوەندییە مادییەکان.

هەروەها بڕیاردرا بە پێکهێنانی لیژنەیەکی باڵا بۆ هەماهەنگی هاوبەش بە سەرۆکایەتی وەزیرانی دەرەوەی هەردوو وڵات، تاوەکو بەدواداچوون بۆ جێبەجێکردنی بڕیارەکان و رێککەوتنەکان بکەن.

لە بەشێکی دیکەی دیدارەکەدا، باس لە میکانیزمەکانی گواستنەوەی وزە و پڕۆژەی نۆژەنکردنەوەی بۆرییەکانی گواستنەوەی نەوت لە عێراقەوە بۆ سووریا کرا، هەروەها جەخت لەسەر هاوکاری لە بوارەکانی ئاو و کشتوکاڵ کرایەوە بۆ دەستەبەرکردنی ئاسایشی خۆراک و گەیشتن بە تەواکاری ئابووری نێوان هەردوو وڵات.

لە کۆتاییدا، هەردوولا باسیان لە بەهێزکردنی هەماهەنگی ئەمنی کرد بە مەبەستی پاراستنی سەقامگیری ناوچەکە و رووبەڕووبوونەوەی ئەو ئاڵەنگارییە هاوبەشانەی دێنە پێشیان.