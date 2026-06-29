راوێژکارێکی زەیدی: پارەی گەندەڵکاران گەرەنتی دابینکردنی مووچە دەکات

پێش کاتژمێرێک

راوێژکاری سەرۆکوەزیرانی عێراق بۆ کاروباری ئابووری ئاشکرای دەکات، هەڵمەتی دەستگیرکردنی گەندەڵکاران و گەڕاندنەوەی سامانی گشتی، تەنیا رێگەیە بۆ رزگارکردنی وڵات لە قەیرانی دارایی؛ ئاماژە بەوەش دەدات، ئەو پارە و موڵک و ماڵەی لە چەند رۆژی رابردوودا دەستی بەسەردا گیراوە، دەتوانێت بڕی 8 بۆ 10 ترلیۆن دینار بۆ خەزێنەی دەوڵەت بگێڕێتەوە.

دووشەممە 29ـی حوزەیرانی 2026، مەزهەر محەمەد ساڵح، راوێژکاری سەرۆکوەزیرانی عێراق بۆ کاروباری ئابووری، لە لێدوانێکدا بۆ "کوردستان24" سەرنجی خستە سەر گرنگیی ئابووریی هەڵمەتی راوەدوونانی گەندەڵکاران و رایگەیاند، هەرچەندە هێشتا ژمارەی کۆتایی دەستگیرکراوان دیار نییە، بەڵام پڕۆسەکە لە رۆژانی داهاتووشدا بەردەوام دەبێت، چونکە ئەمە تاکە بژاردەیە بۆ دەربازبوونی عێراق لەو دۆخە سەختە ئابوورییەی تێیکەوتووە.

مەزهەر محەمەد ساڵح ئاماژەی بەوە دا، لە دوای دەستگیرکردنی عەدنان جومەیلی، بریکاری وەزارەتی نەوت و 47 بەرپرسی دیکە، هێزە ئەمنییەکان دەستیان بەسەر بڕێکی زۆر پارەی نەختینەدا گرتووە کە تەنیا پارە کاشەکە زیاتر لە 20 ملیار دینارە. جگە لەوەش، کاتژمێری زۆر گرانبەها و تەنانەت چەکی دەستیی رووپۆشکراو بە ئەڵماس لە ماڵەکانیاندا دۆزراوەتەوە.

راوێژکارەکەی عەلی زەیدی سەرنجی خستە سەر ئەو دەنگۆیانەی باس لە گەڕانەوەی 10 ترلیۆن دینار دەکەن لە ئەنجامی ئەم هەڵمەتەدا و گوتی: "رەنگە ئەم ژمارەیە کۆی گشتیی پارەی نەختینەیی، موڵک و ماڵ، زەوی و ئۆتۆمبێلەکان بێت. ئەگەر ئەم بڕە پارەیە بە شێوەی کاش بێت یان بگۆڕدرێت بۆ نەختینە، ئەوا گەرەنتیی دابینکردنی مووچەی مانگێکی تەواوی هەموو مووچەخۆرانی عێراق دەکات."

ناوبراو روونی کردەوە، کە عێراق مانگانە پێویستی بە نزیکەی 8 ترلیۆن دینار هەیە بۆ دابینکردنی مووچەی فەرمانبەران، خانەنیشنان و ئەو کەسانەی لەژێر چەتری تۆڕی چاودێریی کۆمەڵایەتیدان. بۆیە گەڕاندنەوەی ئەم سامانە دزراوانە نەک هەر کێشەی کورتهێنانی بودجە چارەسەر دەکات، بەڵکو دەبێتە پاڵپشتێکی بەهێز بۆ جێگیرکردنی سیستەمی دارایی وڵات.

ئەم لێدوانانە لە کاتێکدایە کە حکوومەتی عێراق بە هەماهەنگیی دامەزراوە دادوەرییەکان، گەورەترین هەڵمەتی چاکسازی و بنبڕکردنی گەندەڵی لە مێژووی نوێی عێراقدا دەست پێ کردووە و تاوەکو ئێستاش چەندین بەرپرسی باڵا لە بەغدا و پارێزگاکان رووبەڕووی یاسا کراونەتەوە.