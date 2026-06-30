کارەبای شەقڵاوە و مەخموور دەبێتە 24 کاتژمێری

پێش کاتژمێرێک

قایمقامی قەزای شەقڵاوە رایگەیاند، تیمەکانی پڕۆژەی رووناکی بەشێوەیەکی بەرفراوان کار دەکەن بۆ ئەوەی کارەبای شارۆچکەکە بە پڕۆژەی رووناکی ببەسترێتەوە و ببێتە 24 کاتژمێری.

سوارە ئەکرەم، قایمقامی قەزای شەقڵاوە بە کوردستان24 ـی گوت، تیمەکانی پڕۆژەی رووناکی بەشێوەیەکی بەرفراوان کار دەکەن بۆ ئەوەی کارەبای شارۆچکەکە بە پڕۆژەی رووناکی ببەسترێتەوە و ببێتە 24 کاتژمێری. گوتیشی، زۆرینەی کارەکانی پڕۆژەی رووناکی تەواو کراون و بەمزووانە دانیشتووانی شەقڵاوە لە پڕۆژەکە سوودمەند دەبن.

قایمقامی شەقڵاوە راشیگەیاند، زیاتر لە 10 هەزار هاوبەشی کارەبا لە سنوورەکەیان هەیە و دڵخۆشن بە هەنگاوەکانی جێبەجێکردنی پڕۆژەی رووناکی، بە گوێرەی بەدواداچوونەکانمان کارەکانی پڕۆژەی رووناکی لە قەزای مەخمووریش لە قۆناخی کۆتایی دایە و لە چەند رۆژی داهاتوودا کارەبای ئەو قەزایە دەبێتە 24 کاتژمێری.

بە بەستنەوەی ئەو دوو قەزایە بە پڕۆژەی رووناکی کارەبای تەواوی سنووری پارێزگای هەولێر دەبێتە 24 کاتژمێری و بەهۆییەوە سەدان مۆلیدەی کارەبا دەکوژێندرێنەوە.

هەروەها بەگوێرەی دواین داتا فەرمییەکانی پڕۆژەی رووناکی، تا ئێستا 5 ملیۆن و 500 هەزار هاووڵاتی لە سەرانسەری ناوچە جیاوازەکان سوودمەند بوون لە کارەبای 24 کاتژمێری، هەروەها پڕۆژەکە تەنیا ماڵانی نەگرتووەتەوە، بەڵکو 153 هەزار موڵکی بازرگانی ئێستا خاوەنی کارەبای بەردەوامن، بەهۆی پڕۆژەی رووناکییەوە نزیکەی شەش هەزار مۆلیدە کوژێندراونەتەوە.

پێشتر سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی رایگەیاندبوو، تا کۆتایی ساڵی 2026 لە رێگەی پڕۆژەی رووناکییەوە کارەبای 24 کاتژمێری دەگاتە هەموو ماڵێکی هەرێمی کوردستان.