شاندێکی هەرێم بەشدارییان لە کۆبوونەوەی دژ بە قاچاخچیتی کۆچبەران کرد

پێش کاتژمێرێک

شاندێکی هاوبەشی عێراق و هەرێمی کوردستان، لە ڤییەنا بەشدارییان لە دووەم کۆبوونەوەی بەرپرسانی باڵای هاوپەیمانیی جیهانیی دژ بە قاچاخچیتی کۆچبەران کرد؛ لە کۆبوونەوەکەدا، شاندەکە جەختی لە گرنگیی بەهێزکردنی هەماهەنگیی نێودەوڵەتی و ئاڵوگۆڕی زانیاری بۆ رێگریکردن لە تۆڕە تاوانکارییەکان کردەوە.

ئەمڕۆ چوارشەممە 1ـی تەممووزی 2026، دووەم کۆبوونەوەی بەرپرسانی باڵای هاوپەیمانیی جیهانیی دژ بە قاچاخچیتی کۆچبەران لە بنکەی نێودەوڵەتیی ڤییەنا لە نەمسا بەڕێوەچوو. شاندی کۆماری عێراق لەلایەن هیشام عەلەوی، باڵیۆزی عێراق لە نەمسا و نوێنەری هەمیشەیی وڵاتەکە لە نەتەوە یەکگرتووەکان و رێکخراوە نێودەوڵەتییەکان سەرکردایەتی دەکرا، هاوکات شاندی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە سەرۆکایەتیی دیندار زێباری، رێکخەری راسپاردە نێودەوڵەتییەکان بەشدار بوو.

لەم کۆبوونەوەیەدا، شاندەکە سەرنجی خستە سەر هەوڵ و ئەزموونەکانی عێراق و هەرێمی کوردستان لە رووبەڕووبوونەوەی قاچاخچیتی کۆچبەران، بەتایبەت لە رێگەی گرتنەبەری رێکارەکانی پێشگیریکردن، پەرەپێدانی یاسایی، هەماهەنگیی نێوان دامەزراوەکان و پەرەپێدانی هاوکاریی نێودەوڵەتی.

شاندەکە جەختی لە گرنگیی بەهێزکردنی هاوبەشییەکان لە چوارچێوەی هاوپەیمانیی جیهانییەکەدا کردەوە، لەگەڵ بەردەوامبوونی کارکردنی هاوبەش لەگەڵ نووسینگەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ ماددە هۆشبەرەکان و تاوان و هاوبەشە نێودەوڵەتییەکانی دیکە بە مەبەستی پێشخستنی رێکارە یاسایی و دامەزراوەییەکان.

هەروەها لە کۆبوونەوەەکەدا، ئامادەبووان باسیان لە گرنگیی پەیڕەکردنی ستراتیژیی هاوکاری لە سەرانسەری رێگاکانی کۆچدا کرد؛ بە شێوەیەک کە ئاڵوگۆڕی زانیاری و هەماهەنگیی لە نێوان وڵاتانی سەرچاوە، وڵاتانی ترانزێت و وڵاتانی مەبەست چالاکتر بکرێت، تا رێگری لە قۆستنەوەی کۆچبەران لەلایەن تۆڕە تاوانکارییەکانی قاچاخچێتییەوە بکرێت

ئەم بەشداریکردنە هاوبەشەی کۆماری عێراق و حکوومەتی هەرێمی کوردستان نیشانەی پابەندبوونی جددی و هەوڵە بەکۆمەڵەکانیانە بۆ رووبەڕووبوونەوەی قاچاخچیتی کۆچبەران و پاراستنی سەلامەتیی هاووڵاتییان.