ئومێد خۆشناو: هەولێر نموونەیەکی جیهانییە بۆ پێکەوەژیانی ئاشتییانەی ئایینەکان

پێش کاتژمێرێک

پارێزگاری هەولێر پێشوازیی لە شاندێکی هاوبەشی کەنیسە نێودەوڵەتی و ناوخۆییەکان کرد و، تێیدا جەخت لەوە کرایەوە کە، هەولێر نموونەیەکی جیهانییە لە ناوچەكەدا بۆ بەیەکەوەژیانی ئاشتییانەی نێوان موسڵمان، مەسیحی، ئێزدی و سەرجەم پێکهاتەکانی دیکە و هەر بەو شێوەیەش دەمێنێتەوە.

ئەمڕۆ چوارشەممە 1ـی تەممووزی 2026، ئومێد خۆشناو، پارێزگاری هەولێر، لە دیوانی پارێزگادا، لە چوارچێوەی بەهێزکردنی پەیوەندییە مرۆیی و ئایینییەکاندا، پێشوازی لە شاندێکی هاوبەشی کەنیسە نێودەوڵەتی و ناوخۆییەکان کرد.

شاندەکە پێکهاتبوو لە: قەشە جیم براون، سەرۆکی کەنیسەی "بەخشش" لە ئەمریکا، قەشە مەلاز بەیسوون، سەرۆکی کەنیسەی ئیتحادی هەولێر.

بە پێی راگەیەنراوی پارێزگای هەولێر، گفتوگۆ لەبارەی چەند پرسێکی گرنگی پەیوەست بە سەقامگیری، پێکەوەژیان و بارودۆخی مرۆیی لە هەرێمی کوردستاندا کرا.

پارێزگاری هەولێر وێڕای بەخێرهێنانی شاندەکە، ئاماژەی بە مێژووی دەوڵەمەندی هەرێمی کوردستان بە گشتی و پارێزگاکەی بە تایبەتی کرد لە پاراستنی بەیەكەوەژیانی ئایینی و نەتەوەییدا، هەروەها تیشکی خستە سەر ئەوەی کە هەولێر نموونەیەکی پێشەنگە لە ناوچەکەدا بۆ پێکەوەژیانی ئاشتییانەی نێوان موسڵمانان، مەسیحییەکان، ئێزدییەکان و سەرجەم پێکهاتەکانی دیکە.

لە بەشێکی دیکەی کۆبوونەوەکەدا، تیشک خرایە سەر قوربانییەکانی هێزی پێشمەرگەی کوردستان لە شەڕی دژی تیرۆریستانی داعشدا. پارێزگاری هەولێر رایگەیاند: کە هێزەکانی پێشمەرگە بە پاڵپشتیی هاوپەیمانیی نێودەوڵەتی، لە جیاتی تەواوی جیهان ڕووبەڕووی مەترسیدارترین ڕێکخراوی تیرۆریستی بوونەتەوە و مرۆڤایەتییان لەو هەڕەشەیە پاراستووە.

جەختیشی کردەوە، لە کاتی هێرشەکانی داعش و تێکچوونی باری ئەمنی لە ناوچەکانی ناوەڕاست و خوارووی عێراق، هەولێری پایتەخت دەرگاکانی بۆ پێشوازیکردن لە هەزاران خێزانی مەسیحیی ئاوارەی دەشتی نەینەوا و ناوچەکانی دیکە واڵا کرد و سەرجەم پێداویستی و خزمەتگوزارییەکانی بۆ دابین کردن.

هاوکات لە کۆبوونەوەکەدا، باس لە رۆڵی مرۆیی هەرێمی کوردستان کرا وەک پەناگەیەكی ئارام نەک تەنیا بۆ هاووڵاتییانی عێراق، بەڵکو بۆ پەنابەرانی وڵاتانی دراوسێش کە لە کەمپ و ناوچە جیاجیاکانی سنووری پارێزگاکەدا نیشتەجێ کراون و پارێزگارییان لێدەکرێت.

لە تەوەرێکی دیکەی کۆبوونەوەکەدا، ئومێد خۆشناو تیشکی خستە سەر ئاستەنگە ئابووری و داراییەکانی بەردەم پڕۆژە خزمەتگوزارییەکان و رایگەیاند، ئەگەر ئەو بەربەست و گەمارۆ داراییانە نەبووایە کە لە رابردوودا لە لایەن حکوومەتی عێراقەوە بەرامبەر بە هەرێمی کوردستان پەیڕەو دەکران، ئێستا ئاستی پێشکەوتن و ئاوەدانی لە هەولێری پایتەخت لە قۆناخێکی زۆر پێشەنگتردا دەبوو؛ بەڵام سەرەڕای ئەو ئاستەنگانەش، ئیرادەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ خزمەتکردن و سەرلەنوێ بونیاتنانەوەی پایتەخت بە بەهێزی ماوەتەوە.

لای خۆیانەوە شاندی میوان سوپاس و پێزانینی خۆیان و کەنیسەکانیان ئاراستەی سەرکردایەتیی هەرێمی کوردستان و پارێزگاری هەولێر کرد و ستایشی ئەو ئازادییە ئایینییە فراوانەیان کرد کە لە کوردستاندا هەیە.

ئاماژەیان بەوە کرد، هەولێر سەلماندوویەتی پایتەختی ئاشتی و لێبوردەییە و پارێزەری کەرامەتی ئەو مرۆڤانەیە کە بەهۆی بیروباوەڕ و ئایینەوە رووبەڕووی چەوسانەوە دەبنەوە. لەو چوارچێوەیەشدا، ئامادەیی خۆیان بۆ بەردەوامبوونی هەماهەنگی لە پڕۆژە مرۆیی و خێرخوازییەکاندا دووپاتکردەوە.