سیاسی

پەیامی هاوخەمیی سەرۆک بارزانی بۆ کۆچی دوایی عەبدولڕەحمان پێداوی

کوردستان پرسەنامەی سەرۆک بارزانی عەبدولڕەحمان پێداوی

سەرۆک بارزانی هاوخەمی بۆ کۆچی دوایی عەبدولڕەحمان پێداوی دەردەبڕێت، هاوکات پرسە و سەرەخۆشی ئاراستەی بنەماڵە، کەسوکار و ئاشنایانی خوالێخۆشبوو دەکات و خۆی بە هاوبەشی خەمیان دەزانێت.

پێنجشەممە، 2ـی تەممووزی 2026، سەرۆک مەسعود بارزانی، پەیامێکی هاوخەمی بۆ کۆچی دوایی عەبدولڕەحمان پێداوی، پێشمەرگەی هەردوو شۆڕشی ئەیلوول و گوڵان، بڵاوکردەوە.

لە پەیامەکەی سەرۆک بارزانیدا هاتووە، بە داخێکی زۆرەوە هەواڵی کۆچی دوایی "عەبدولڕەحمان پێداوی"، پێشمەرگەی هەردوو شۆڕشی ئەیلوول و گوڵانمان پێ گەییشت.

هاوکات دەڵێت: خوالێخۆشبوو عەبدولڕەحمان پێداوی کەسایەتیی نیشتیمانپەروەر، دوای دەرچوونی لە کۆلیژی سەربازیی پەیوەندیی بە شۆڕشی ئەیلوولەوە کرد و، فەرماندەیەکی کاریگەر و لێهاتووی شۆڕشی ئەیلوول بوو. لە ساڵی 1976 ئەندامی سەرکردایەتیی کاتی و دواتر کادیرێکی چالاک و دڵسۆزی شۆڕشی گوڵان بوو.

سەرۆک بارزانی لە پەیامەکەیدا، پرسە و سەرەخۆشیی خۆت ئاراستەی بنەماڵە، کەسوکار و ئاشنایانی خوالێخۆشبوو عەبدولڕەحمان پێداوی دەکات و خۆی بە هاوبەشی خەمیان دەزانێت.

سەرۆک بارزانی، لە خودای گەورە داواکارە رۆحی خوالێخۆشبوو بە بەهەشتی بەرین شاد بکات و سەبر و ئارامی بە هەموو لایەک ببەخشێت.

 

دەقی پەیامەکەی سەرۆک بارزانی:

پەیامی هاوخەمیی سەرۆک بارزانی بۆ کۆچی دوایی عەبدولڕەحمان پێداوی

بەناوی خودای بەخشندە و میهرەبان

بەداخێکی زۆرەوە هەواڵی کۆچی دوایی پێشمەرگەی هەردوو شۆڕشی ئەیلوول و گوڵان (عەبدولڕەحمان پێداوی)ـیمان پێ گەییشت.

خوالێخۆشبوو عەبدولڕەحمان پێداوی کەسایەتیی نیشتیمانپەروەر، دوای دەرچوونی لە کۆلیژی سەربازیی پەیوەندیی بە شۆڕشی ئەیلوولەوە کرد و، فەرماندەیەکی کاریگەر و لێهاتووی شۆڕشی ئەیلوول بوو. هەروەها لە ساڵی 1976 ئەندامی سەرکردایەتیی کاتی و دواتر کادیرێکی چالاک و دڵسۆزی شۆڕشی گوڵان بوو.

پرسە و سەرەخۆشیی خۆم ئاراستەی بنەماڵە و کەسوکار و ئاشنایانی خوالێخۆشبوو عەبدولڕەحمان پێداوی دەکەم و خۆم بە هاوبەشی خەمیان دەزانم.

لە خودای گەورە داواکارم ڕۆحی خوالێخۆشبوو بە بەهەشتی بەرین شاد بکات و سەبر و ئارامی بە هەموو لایەک ببەخشێت.

انا للە و انا الیە راجعون

مەسعود بارزانی
2ـی تەممووزی 2026

 
 
کوردستان24 دیجیتاڵ میدیا ,