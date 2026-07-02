سەنگەر کانەبی: گڵۆپەکەی نەوەی نوێ کوژایەوە

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بەرپرسی لقی 23ـی پارتی دیموکراتی کوردستان، رێککەوتنی ئەمدواییەی نێوان یەکێتی و جووڵانەوەی نەوەی نوێ بە نیشانەی شکستی سیاسی هەردوولا ناودەبات و رایدەگەیەنێت، ئەم هەنگاوە رووی راستەقینەی جووڵانەوەکەی بۆ دەنگدەرانی سلێمانی ئاشکرا کرد کە ساڵانێکە لە ژێر ناوی ئۆپۆزیسیۆندا بانگەشە دەکات.

پێنجشەممە، 2ـی تەممووزی 2026، سەنگەر کانەبی، بەرپرسی لقی 23ـی پارتی دیموکراتی کوردستان، لە بارەی رێککەوتنی ئەمدواییەی نێوان یەکێتی و جووڵانەوەی نەوەی نوێ رایگەیاند: ئەم هەنگاوە قۆناخێکی نوێی سیاسی لە هەرێمی کوردستان نیشان دەدات، بەو پێیەی جووڵانەوەی نەوەی نوێ کە ساڵانێکە خۆی وەک بەرەی ناڕازی و ئۆپۆزیسیۆن بە خەڵک دەناساند و سواری شەپۆلی ناڕەزایەتییەکان ببوو، دواجار رووی راستەقینەی خۆی دەرخست و پێگەکەی خۆی پێشکەشی یەکێتی کرد.

هاوکات راشیگەیاند: من پیرۆزبایی لە خەڵکی شاری سلێمانی دەکەم و پێیان دەڵێم "دڵنیا بن لەوەی هەروەکوو چۆن لە رابردوو رێککەوتنی هاوشێوە هەبوو کە مۆمێکی کوژاندەوە، ئێستا گڵۆپێکیش لەم سنوورە کوژایەوە".

سەنگەر کانەبی، بە توندی رەخنەی لەو لێدوانانە گرت کە شاسوار عەبدولواحید بە کەسایەتییە مێژووییەکانی وەک نێڵسۆن ماندێلا بەراورد دەکەن و گوتی: "نێڵسۆن ماندێلا لەپێناو دۆزی نەتەوەیەک و داکۆکیکردن لە مافەکانی گەلەکەیدا لە زیندان بوو و ئامادە نەبوو سازش لەسەر بنەماکانی بکات، بەڵام شاسوار عەبدولواحید لەسەر زیاتر لە 15 بۆ 20 دۆسیەی پەیوەندیدار بە خواردنی مافی خەڵک، فێڵکردن و کێشەی دارایی هاووڵاتییان دەستبەسەر کرابوو؛ بۆیە بەراوردکردنی ئەمانە بە یەکدی، بێڕێزییەکی گەورەیە بە مێژوو".

بەرپرسی لقی 23ـی پارتی، سەبارەت بە هەڵوێستی حزبەکەی لەسەر ئەم هاوپەیمانێتییە نوێیە ئاماژەی بەوە دا،پارتی لە هیچ رێککەوتنێکی سیاسی ناترسێت. هاوکات روونی کردەوە، لە پاش ساڵی 1992ـەوە تا ئێستا، لە هەر قۆناخێکدا کە دژایەتیی پارتی زیاتر کرابێت، دەنگەکانی پارتی روویان لە زیادبوون کردووە؛ لە 500 هەزار دەنگەوە بۆ 800 هەزار، پاشان بۆ یەک ملیۆن و لە کۆتا هەڵبژاردنیشدا بۆ زیاتر لە ملیۆنێک و 200 هەزار دەنگ بەرز بووەتەوە، ئێستاش پارتی ئامادەکاری دەکات بۆ بەدەستهێنانی ملیۆنێک و 500 هەزار دەنگ.

سەنگەر کانەبی جەختی لەوەش کردەوە، کە یەکێتی لەبری ئەوەی داوای لێبوردن لە خەڵکی سنووری سلێمانی و دەوروبەری بکات کە ساڵانێکە بەدەست نەبوونی خزمەتگوزارییەوە دەناڵێنن و رێگر بوونە لەوەی حکوومەتی هەرێم لە رێگەی وەزارەتە فەرمییەکانەوە خزمەتیان بکات، پەنا بۆ هاوپەیمانێتیی وا دەبات کە تەنیا بۆ مەبەستی تەسکی حزبی و کۆکردنەوەی کورسییە.

هێمای بۆ ئەوە کرد، کە دەرگای گفتوگۆی پارتی هەمیشە بە رووی سەرجەم لایەنە سیاسییەکان، تەنانەت لایەنە ئۆپۆزیسیۆنەکانیشدا کراوە بووە بۆ پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەت؛ بەڵام دەبێت هەمووان بگەڕێنەوە سەر مێزی دیالۆگ لە پێناو بەرژەوەندیی گشتیی گەلی کوردستاندا، نەک پەیڕەوکردنی سیاسەتی مەرجدار و تەسکی حزبی کە زیان بە یەکڕیزیی نیشتمانی دەگەیەنێت.