نێچیرڤان بارزانی و قالیباف جەختیان لە پەرەپێدانی پەیوەندییە مێژووییەکانی هەولێر و تاران کردەوە
نێچیرڤان بارزانی و محەمەد بافر قالیباف کۆبوونەوە و هەردوولا پشتگيريى خۆیان بۆ پەیوەندیی لهمێژينه و دۆستانهى نێوانیان دووپاتکردەوە.
سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان رایگەیاندووە، ئەمڕۆ هەینی، 3ـی تەمموزی 2026، ههر له چوارچێوهى كارنامهى سهردانهكهيدا بۆ تاران، نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان، لەگەڵ محەمەد باقر قالیباف، سەرۆکی ئەنجومەنی شوورای ئیسلامیی ئێران کۆبووەوە.
سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان ئاماژەی بەوە داوە، لە کۆبوونەوەکەدا، دهربارهى پەرەپێدانی پەیوەندییەکانی عێراق و هەرێمی کوردستان لەگەڵ کۆماری ئيسلاميى ئێراندا و گرنگیی فراوانکردنی ئاسۆکانی هاوکاری و هەماهەنگیی هاوبەش بيروڕايان گۆڕييهوه، هەروەها پشتگيريى خۆیان بۆ پەیوەندیی لهمێژينه و دۆستانهى نێوان هەردوولا لە سەرجەم ئاستەکاندا دووپات کردەوە.
هاوکات باس لەوەش کراوە، بارودۆخی ناوچەکە و دوایین پێشهاتەکان، تەوەرێکی دیکەی کۆبوونەوەکە بوو. لەمبارەیەوە هەردوولا جەختیان لەسەر گرنگیی پاراستنی ئاسایش و ئارامى و سەقامگیری و پشتبەستن بە دیالۆگ و چارەسەرکردنی ئاشتييانهى کێشە و ئاڵۆزییەکان کردەوە.
سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان، رایگەیاندووە،دوايين پێشهاتهكانى گفتوگۆى نێوان كۆمارى ئيسلاميى ئێران و ئهمريكا بۆ رێككهوتن، تهوهرێكى ديكهى كۆبوونهوهكه بوو، ههردوولا هيواى سهركهوتنيان بۆ گفتوگۆ و ههوڵه ديپلۆماسييهكان و ئارامى و سهقامگيرييهكى ههميشهيى بۆ ناوچهكه، خواست.