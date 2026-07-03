خەزال هۆستانی: عێراق و تورکیا لەسەر پرۆتۆکۆڵێکی کاتی بۆ هەناردەکردنی نەوت رێککەوتن

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بەڕێوەبەری گشتیی گرێبەستەکان لە وەزارەتی سامانە سروشتییەکانی هەرێمی کوردستان، دەڵێت: کە عێراق و تورکیا لەسەر پڕۆتۆکۆڵێکی کاتیی یەک ساڵە ڕێککەوتوون بۆ بەردەوامبوونی هەناردەکردنی نەوت لە رێگەی بۆریی هەرێمی کوردستانەوە بۆ بەندەری جەیهان.

هەینی، 3ـی تەممووزی 2026، د. خەزال هۆستانی، بەڕێوەبەری گشتیی گرێبەستەکان لە وەزارەتی سامانە سروشتییەکانی هەرێمی کوردستان لە لێدوانێکی تایبەت بۆ ماڵپەڕی کوردستان24 لە بارەی گفتوگۆکانی تورکیا لەبارەی رێککەوتنی هێڵی بۆریی نەوتی هەرێمی کوردستان – تورکیا و بەهێزکردنی هەماهەنگی و هاوکاری لە کەرتی وزە، گوتی: ئێمە لە وەزارەتی سامانە سروشتییەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەشێک بووین لە شاندی بالای عێراق کە سەردانی ئەنقەرەی پایتەختی تورکیامان کرد بۆ گفتوگۆ و کۆبوونەوە لە گەڵ لایەنی تورکی. لەم سەردانەدا کە دوو رۆژی خایاند ئێمە زنجیرەیەک کووبوونەوەمان لە ئاستی دارایی، یاسایی و تەکنیکی لە گەڵ بەرپرسانی بالای وەزارەتی وزەی تورکیا ئەنجام دا.

بە پێی زانیارییەکانی هۆستانی، لە ئەنجامی کووبوونەوەکان لایەنەکان رێکەوتن کە وا پڕۆتۆکۆڵیکی کاتی بۆ ماوەیەک واژۆ بکرێت بە مەبەستی بەردەوامبوونی پرۆسەی هەناردەی نەوت لە رێگەی بۆریی هەرێمی کوردستان – تورکیا بۆ بە بازاڕکردنی نەوتی عێراقی فیدراڵ و هەرێمی کورستان لە بەندەری جەیهان

خەزال هۆستانی زیاتر روونی کردەوە، مەبەست لەم رێککەوتنەی کە بۆ یەکساڵ دەکرێت، بۆ ئەوەیە پرۆسەی هەناردەی نەوت بۆ بەندەری جەیهان بەردەوام بێت، چونکە لە 26ـی ئەم مانگە رێککەوتنی درێژخایەنی نێوان عێراق و تورکیا کۆتایی پێدێت، ئەم یەکساڵەش بۆ ئەوەیە تاوەکوو شاندەکانی حکوومەتی فیدراڵی عێراق و هەرێمی کوردستان و حکوومەتی تورکیا دەرفەتی زیاتریان بۆ گفتوگۆ و دانوستان هەبێت بۆ رێکخستنی رێککەوتنێکی نوێی درێژخایەن

بەڕێوەبەری گشتیی گرێبەستەکان لە وەزارەتی سامانە سروشتییەکانی هەرێمی کوردستان ئاماژەی بەوەشدا، ئێستا رۆژانە لە رێگەی بۆریی هەرێمی کوردستان – تورکیا، زیاتر لە 200 هەزار بەرمیل نەوتی عێراقی فیدراڵ هەناردەی بەندەری جەیهان دەکرێت

هەروەها وەزارەتی سامانە سروشتییەکانی هەرێمی کوردستان لە بارەی دانوستانەکانەوە، راگەیەندراوێکی بڵاو کردووەتەوە و تیایدا هاتووە؛ شاندێکی باڵای عێراقی فیدڕاڵ، پێکهاتوو لە وەزارەتی دەرەوە و وەزارەتی نەوتی عێراق و نوێنەرانی وەزارەتی سامانە سروشتییەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بە سەرپەرشتی د. خەزال هۆستانی بەڕێوەبەری گشتی کاروباری ئابووری و گرێبەستەکان و د. بەرۆژ عزو، بەڕێوەبەری گشتی کاروباری تەکنیکی، سەردانی پایتەختی تورکیا ئەنقەرەیان کرد بۆ گفتوگۆ لەسەر رێککەوتنی هێڵی بۆریئ نەوتی عێراق–تورکیا و بەهێزکردنی هەماهەنگی و هاوکاری لە کەرتی وزە.

لە ماوەی ئەم سەردانەدا، ژمارەیەک کۆبوونەوە و دانوستاندنی گرنگ لەگەڵ بەرپرسانی لایەنی تورکی ئەنجامدرا، کە تیایاندا میکانیزمەکانی بەهێزکردنی هاوکاری دوولایەنە لە کەرتی وزە و ڕێگاکانی دڵنیابوون لە بەردەوامی هەناردەکردنی نەوت، دوای تەواوبوونی وادەی گرێبەستی هێڵی بۆری نەوتی عێراق–تورکیا، بە شێوەیەک کە بەرژەوەندییە هاوبەشەکانی هەردوو وڵات دابین بکات، بە وردی تاوتوێ کران.

هەردوو لایەن لەسەر بەردەوامبوونی هەماهەنگی و هاوکاری رێککەوتن، هەروەها لەسەر داڕشتنی پڕۆتۆکۆڵێکی جێبەجێکاری بۆ بەردەوامبوونی هەناردەکردنی نەوتی عێراق بۆ ماوەی یەک ساڵ هاوڕا بوون. بە پێی ئەم رێککەوتنە، لە ماوەی ئەو ساڵەدا گرێبەستێکی نوێ و درێژخایەن لەنێوان هەردوو وڵات ئامادە و واژۆ دەکرێت. ئەم پڕۆتۆکۆڵە وەک هەنگاوێکی گرنگ و رێگەخۆشکەر دەبێت بۆ گواستنەوەی هەردوو لایەن بۆ چوارچێوەی گرێبەستێکی نوێ کە بەرژەوەندییە هاوبەشەکانیان دابین بکات.