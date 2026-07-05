کۆبۆنی بەنزین بۆ ئاوارە و پەنابەران دەردەهێندرێت

پێش کاتژمێرێک

بڕیارە دابەشکردنی بەنزین بکرێتە کۆبوون و ئاوارە و پەنابەرانیش لەو بڕیارە بێبەش ناکرێن. بەڕێوەبەرایەتیی نەوت و کانزاکانی هەولێر رایگەیاندووە، زۆرینەی کارەکانی تەواو کراون و لە داهاتوویەکی نزیکدا بەنزین لە بەنزینخانەکان لە رێگەی کۆبۆنەوە دابەش دەکرێت.

سالار محەممەد، بەرپرسی پشکنین و بەدواداچوون لە بەڕێوەبەرایەتیی نەوت و کانزاکانی هەولێر بە کوردستان24ـی گوت، پرۆسەی دەرکردنی کۆبۆن بۆ دابەشکردنی بەنزین دەستیپێکردووە و زۆرینەی کارەکانی تەواو کراون و لە داهاتوویەکی نزیکدا بەنزین لە بەنزینخانەکان لە رێگەی کۆبۆنەوە دابەش دەکرێت و تەنیا چاوەڕێن ئەو بڕە بەنزینەی پێویستیانە بۆیان دابین بکرێت.

لەبارەی ئەو ئاوارە و پەنابەرانەی لە هەولێر نیشتەجێن و بە گوێرەی بەڵگەنامەکان ناتوانن لە پرۆسەی دابەشکردنی بەنزین بە کۆبۆن سوودمەند بن، بەرپرسی پشکنین و بەدواداچوون لە بەڕێوەبەرایەتیی نەوت و کانزاکان ئاشکرای کرد، پرۆسەی دەرهێنانی کۆبۆن بۆ ئاوارە و پەنابەران دەستیپێکردووە و ئێستا دەرهێنانی کۆبۆن بۆ پەنابەرانی سووری لە کەمپەکان تەواو کراون و لە چەند رۆژی داهاتوودا بۆ ئەو ئاوارە و پەنابەرانەی لە گەڕەکەکان نیشتەجێن دەستپێدەکات.

گوتیشی، سەرووی یەک ملیۆن ئۆتۆمبێل لە شاری هەولێر هەن و رۆژانە دوو ملیۆن لیتر بەنزینیان پێویستە بۆ ئەوەی بتوانن کار بە سیستەمی کۆپۆن بکەن.

رۆژی شەممە، 04ـی تەمموزی 2026، وەزارەتی سامانە سروشتییەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە راگەیەندراوێکدا ئاماژەی بەوە کرد، "بەمەبەستی چارەسەركردنی كێشەی كەمیی بەنزین و كۆنترۆڵكردنی نرخەكەی، رێگە بە هاوردەکردنی بەنزین داوە".

بە گوێرەی نووسراوەکە "پێویستە لە بازگەکان بە بەردەوامی ئاسانکاریی بکرێت، بۆ ئەوەی بتوانن بەنزین بە پێی کوالێتی سامانە سروشتییەكان بۆ ناو پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان هاوردە بکەن و خواستی بازاڕ وەک پێوست دابین بکرێت".

نرخی بەنزین لە هەرێمی کوردستان لە ماوەی رابردوودا بەهۆی گۆڕانکاری لە بازاڕە جیهانییەکان، دۆخی ئەمنیی ناوچەکە و کێشەی گواستنەوە، بەرزبووەتەوە.

حکوومەتی هەرێمی کوردستان لەرێگەی وەزارەتی سامانە سروشتییەکانەوە بەردەوام هەوڵ دەدات لە رێگەی ئاسانکاری بۆ کەرتی تایبەت، بڕی سووتەمەنی لە بازاڕەکاندا زیاد بکات.