قوربانیانی بوومەلەرزەکەی ڤێنێزوێلا گەیشتە نزیکەی سێ هەزار کەس

پێش دوو کاتژمێر

لە نوێترین ئاماری فەرمیدا سەبارەت بە کارەساتی بوومەلەرزەکەی ڤێنێزوێلا بڵاوکراوەتەوە، ژمارەی گیانلەدەستدان گەیشتە دوو هەزار و 954 کەس، هاوکات ژمارەی بریندارەکانیش بۆ 16 هەزار و 592 کەس بەرزبووەتەوە.

ئەم کارەساتە مرۆییە بووەتە هۆی ئاوارەبوونی زیاتر لە 16هەزار کەس، ئێستا بەهۆی وێرانبوونی ماڵەکانیانەوە بێ پەناگە ماونەتەوە.

لە ئەنجامی دوو بوومەلەرزەی بەهێز بە گوڕی 7.2 و 7.5 پلە لە 24ـی حوزەیراندا وڵاتەکەیان هەژاند، دوابەدوای ئەوەش تۆمارکردنی 942 پاشلەرزە بووە هۆی زیاتربوونی مەترسییەکان و رووخانی زیاتری باڵەخانەکان.

بەگوێرەی راپۆرتە مەیدانییەکان، تا ئێستا 190 باڵەخانە بەتەواوی تەخت بوون و 850 باڵەخانەی دیکەش زیانی گەورەیان بەرکەوتووە و مەترسی رووخانیان لەسەرە.

تیمەکانی فریاگوزاری توانییان لە کارێکی دەگمەندا پیاوێک لەژێر داروپەردووی سەنتەرێکی بازرگانی بە زیندوویی دەبهێنن.

شارەزایان ئاماژە بەوە دەکەن، هەرچەندە 72 کاتژمێری یەکەم بە کاتی زێڕین بۆ رزگارکردنی مرۆڤ دادەنرێت، بەڵام دۆزینەوەی ئەم پیاوە دوای چەندین رۆژ هیوای بۆ تیمەکانی گەڕان گەڕاندووەتەوە تا بەردەوام بن لە هەوڵەکانیان بۆ دۆزینەوەی ئەو کەسانەی هێشتا چارەنووسیان نادیارە.