راوێژکاری سەرۆکوەزیرانی عێراق: مووچەی هەرێمی کوردستان زامنکراوە

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راوێژکاری دارایی سەرۆک وەزیرانی عێراق رایگەیاند، دواکەوتنی دابەشکردنی مووچەی فەرمانبەران تەنیا بۆ کێشەیەکی هونەری و تەکنیکی دەگەڕێتەوە؛ ئەو دڵنیایی دەدات کە شایستە داراییەکانی هاووڵاتیان لە عێراق و هەرێمی کوردستان بە تەواوی پارێزراو و زامنکراون.

یەکشەممە، 5ـی تەممووزی 2026، مەزهەر محەمەد، راوێژکاری سەرۆک وەزیرانی عێراق بۆ کاروباری دارایی، لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ کەناڵی کوردستان24 دڵنیایی دایە فەرمانبەران و رایگەیاند، مووچەی فەرمانبەرانی عێراق و هەرێمی کوردستان بە تەواوی زامنکراوە و هیچ کێشەیەکی بنەڕەتی لە گواستنەوەی شایستە داراییەکاندا نییە.

راوێژکارەکەی سەرۆک وەزیران سەبارەت بە هۆکارەکانی دواکەوتنی دابەشکردنی مووچەی ئەم دواییە ڕوونیکردەوە: "ئەم بابەتە تەنیا پەیوەستە بە بوونی کۆمەڵێک تێبینی و کێشەی تەکنیکی و هونەری لە نێوان فەرمانگە داراییەکاندا.

ئەم لە کاتێکدایە کە لە هەفتەی رابردوودا، شاندی دانوستانکاری حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە وەزیری دارایی عێراقیان راگەیاندبوو کە بەهۆی کەمبوونەوەی داهاتەکانیانەوە، ناتوانن بڕی 120 ملیار دیناری مانگانە (تایبەت بە پشکی داهاتی نانەوتی) رادەستی بەغدا بکەن.

لە بەرامبەردا، وەزیری دارایی عێراق ئاماژەی بەوە کردبوو کە بڕیاردان لەسەر کەمکردنەوەی ئەو بڕە پارەیە لە دەرەوەی دەسەڵاتی کارگێڕیی ئەودایە و تەنیا لە تایبەتمەندیی ئەنجوومەنی وەزیراندایە؛ بۆیە چاوەڕوان دەکرا لە کۆبوونەوەی ئەمشەودا بڕیاری کۆتایی لەبارەوە بدرێت، بەڵام تەوەرەکە نەخرایە ناو کارنامەی گفتوگۆکانەوە.

هاوکات، سەبارەت بە شایستە داراییەکانی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان، وەزیری دارایی عێراق دڵنیایی داوەتە شاندی هەرێم کە بە هیچ شێوەیەک پرۆسەی ناردنی مووچەی فەرمانبەرانی هەرێم دواناخات و مانگانە پشکەکە دەنێرێت، جا چ لە رێگەی ئەنجامدانی پاکتاوی دارایی (موقاسە) بێت یان بە ناردنی تەواوی بڕی پێویست. پێشبینیش دەکرێت لەم هەفتەیەدا پارەی پێویست بۆ خەرجکردنی مووچەی مانگی حوزەیران (شەش) بخرێتە سەر هەژماری بانکیی هەرێمی کوردستان.