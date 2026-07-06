دەست بەسەر نزیکەی سێ ملیار دینار و ژمارەیەک ئۆتۆمبێلدا گیرا

پێش دوو کاتژمێر

سەرچاوەیەکی ئەمنی بڵاویکردەوە، هێزێکی ئەمنی لە میانی ئۆپەراسیۆنێکی گەڕان و پشکنین لە ناحیەی شەرگاتی سەر بە پارێزگای سەڵاحەددین بڕە پارەیەکی زۆر و ئۆتۆمبێلی دۆزیوەتەوە، ئەمەش لە چوارچێوەی رێکارەکانی پەیوەست بە دۆسیەی گەندەڵی عەدنان جومەیلییە.

ئەمڕۆ دووشەممە، 6ـی تەممووزی 2026، ئەو سەرچاوە ئەمنییە بە میدیاکانی ناوخۆی عێراقی گوت: هێزێکی ئەمنی ئێوارەی دوێنێ دەستیان بەسەر نزیکەی 3 ملیار دینار کە لەناو ماڵی فەرمانبەرێکی پاڵاوگەی بێجی لە قەزای شەرگات داگرت، کە لەژێر خاک حەشاریدابوو. ئاماژەی بەوەشکرد، پەیوەندی بە دۆسیەکەی بریکاری وەزیری نەوت بۆ کاروباری پاڵاوگەکان عەدنان جومەیلی هەیە.

بەگوێرەی ئەو سەرچاوەیە، دەستیان بەسەر چوار ئۆتۆمبێلی مۆدێرن لە جۆری تۆیۆتا هایلۆکس، بی ئێم دەبلیو، شۆفرلێت تاهۆ و کادیلاک پێکهاتووە.

هاوکات دوێنێ یەکشەممە، وەزیری گەیاندنی عێراق مستەفا سەنەد رایگەیاند، دوو برا بە نیو ملیار دۆلارەوە بەرەو فەرەنسا هەڵاتوون، عەلی زەیدیش هەوڵدەدات لە رێگەی ئینتەرپوڵەوە هەردوو تۆمەتبار و پارەکان بگەڕێنێتەوە.

دوای دەستگیرکردنی بریکاری وەزارەتی نەوت بۆ کاروباری پاڵاوگەکان، عەدنان جومەیلی و لێکۆڵینەوەکان، ئۆپەراسیۆنێکی گەورە دەستی پێکرد و دەیان پەرلەمانتار و سەرۆک حزب و بەرپرسی تێوەگلاو لەگەندەڵی دەستگیرکران.

پێشتر ئەنجوومەنی باڵای دادوەری رایگەیاندبوو، کۆی ئەو بڕە پارەیەی لە دۆسیەی جومەیلی دەستی بەسەردا گیراوە بۆ زیاتر لە 98 ملیار دینار و 11 ملیۆن دۆلار بەرزبووەتەوە و رێکارەکانی لێکۆڵینەوەش لە دژی ئەو کەسانەی پەیوەندییان پێوە هەیە بەردەوامە.