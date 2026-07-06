ئەمساڵ پڕۆژەی رووناکی دەگاتە هەموو هاوبەشانی هەرێمی کوردستان
گوتەبێژی وەزارەتی کارەبای حکوومەتی هەرێمی کوردستان نوێترین ئامار و پێشهاتەکانی کەرتی کارەبا و بەڕێوەچوونی پڕۆژەی رووناکی راگەیاند.
ئەمڕۆ دووشەممە، 6ـی تەممووزی 2026، ئومێد ئەحمەد، بە کوردستان24ـی راگەیاند، "پێش دەستبەکاربوونی ئەم کابینەیە، کارکردن لە تۆڕی گەیاندنی کارەبا بە هاوبەشان گەیشتبووە ملیۆنێک و 400 هەزار هاوبەش، بەڵام لە ئێستا ئەم ژمارەیە بە شێوەیەکی بەرچاو زیادی کردووە و نزیک بووەتەوە لە دوو ملیۆن هاوبەش."
ئومێد ئەحمەد ئاشکرای کرد دوای ماوەیەک لە وەستانی کارکردن لە پڕۆژەی رووناکی، لە ئێستادا کارەکان دەستیان پێکردووەتەوە، سەبارەت بە ئاستی جێبەجێکردنی پڕۆژەکانیش، گوتی: زیاتر لە ملیۆنێک و 500 هەزار هاوبەشی کارەبا پێوەری زیرەکیان بۆ بەستراوە.
ئاماژەی بەوەشکرد، زیاتر لە ملیۆنێک و 460 هەزار هاوبەش خراونەتە ناو پڕۆژەی رووناکییەوە، کە ئەمەش دەکاتە نزیکەی %85ـی کۆی هاوبەشانی کارەبا لە هەرێمی کوردستان.
گوتەبێژی وەزارەتی کارەبا باسی لە بەربەستەکانی بەردەم پڕۆژەکە کرد و گوتی "هەرچەندە ئەم پڕۆژەیە رووبەڕووی کۆمەڵێک ئاستەنگی تەکنیکی و دارایی بووەتەوە، بەڵام ئیرادەیەکی بەهێز هەیە بۆ تەواوکردنی، پلان وایە لە کۆتایی ئەمساڵدا پڕۆژەکە سەرجەم هاوبەشانی کارەبا لە هەرێمی کوردستان بگرێتەوە."
لە تشرینی دووەمی ساڵی 2024، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، پڕۆژەی رووناکی راگەیاند، بە مەبەستی گەیاندنی کارەبای 24 کاتژمێری بۆ سەرجەم ماڵ و شوێنە بازرگانییەکان تاوەکو کۆتایی ساڵی 2026. لە ئایاریش، ئەنجوومەنی وەزیرانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەکۆی دەنگ بڕیاری پەسەندکردنی پڕۆژەکەی دەرکرد.
پرۆژەی رووناکی کارەبای 24 کاتژمێری بۆ هەموو کوردستان دابین دەکات تاوەکو کۆتایی ساڵی 2026. ئێستا زیاتر لە 85%ی هاووڵاتییان کارەبای بەردەوامیان هەیە لە پڕۆژەی رووناکی.