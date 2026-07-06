نووری مالیکی و فراکسیۆنی پارتی پرسی هاوسەنگیی سیاسییان تاوتوێ کرد

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سەرۆکی هاوپەیمانیی دەوڵەتی یاسا لە بەغدا پێشوازی لە شاندێکی پەرلەمانیی فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان کرد؛ لە کۆبوونەوەکەدا پەرەپێدانی دیالۆگی نیشتمانی، پشتگیریکردن لە کەمپینی حکوومەت بۆ بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی و چڕکردنەوەی رۆڵی چاودێریی پەرلەمان تاوتوێ کران.

دووشەممە، 6ی تەممووزی 2026، نووسینگەی راگەیاندنی نووری مالیکی، سەرۆکی هاوپەیمانیی دەوڵەتی یاسا بڵاوی کردەوە، مالیکی لە بەغدا پێشوازی لە شاندێکی فەرمیی فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان لە ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق کردووە، بە سەرۆکایەتیی فەرهاد ئەترووشی، جێگری سەرۆکی ئەنجوومەنی نوێنەران . لە دیدارەکەدا دوایین پێشهاتە سیاسییەکانی عێراق و کۆمەڵێک دۆسیەی جێی بایەخی هاوبەش گفتوگۆیان لەسەر کرا.

لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە، هەردوولا لەسەر گرنگیی بەهێزکردنی لێکتێگەیشتن و دیالۆگی نێوان هێزە سیاسییەکان رێککەوتن بە ئامانجی چەسپاندنی سەقامگیری، پاڵپشتیکردنی دامەزراوەکانی دەوڵەت و هاوکاریی هاوبەش بۆ تێپەڕاندنی ئاڵنگارییەکان لە چوارچێوەی دەستوور و یاسادا.

نووسینەگەکە ئاماژەشی داوە، مژارێکی دیکەی سەرەکیی دیدارەکە تایبەت بوو بە تاوتوێکردنی ئەو رێکارانەی کە حکوومەتی فیدراڵ لە چوارچێوەی کەمپەینی بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵیدا دەیانگرێتە بەر. نووری مالیکی ستایشی گرنگیی بەردەوامبوونی ئەم رێڕەوە یاساییەی بە کرد و جەختی کردەوە، بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی نوێنەرایەتیی کار لە پێشینەیەکی نیشتمانی دەکات کە پێویستی بە یەکگرتوویی سەرجەم دەسەڵات و دامەزراوەکانی دەوڵەت هەیە.

هاوکات سەرۆکی هاوپەیمانیی دەوڵەتی یاسا جەختی لەسەر پێویستیی کاراکردنی رۆڵی چاودێری و یاسادانانی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق کردەوە، لە رێگەی چاودێریکردنی وردی کارەکانی دامەزراوە حکومییەکان، چەسپاندنی بەهاکانی شەفافیەت و لێپرسینەوە، بە شێوازێک کە ببێتە هۆکار بۆ پاراستنی سامانی گشتی و بەهێزکردنی متمانەی هاووڵاتییان بە دامەزراوە فەرمییەکان.

هەروەها هەردوولا جەختیان لە بەردەوامیی هەماهەنگی و پەیوەندیی نزیکی نێوان هێزە سیاسییەکان کردەوە بۆ خزمەتکردنی بەرژەوەندییە باڵا نیشتمانییەکان و بەرزکردنەوەی دەرفەتەکانی ئاوەدانکردنەوە و گەشەپێدان لە عێراقدا.