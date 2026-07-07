ناتۆ: خەرجییە سەربازییەکانی ئەوروپا و کەنەدا 11% زیادیان کردووە
هاوپەیمانیی باکووری ئەتڵەسی (ناتۆ) لە یەکەم رۆژی لووتکەی ئەنقەرەدا ئاشکرای کرد، خەرجییە سەربازییەکانی ئەوروپا و کەنەدا لەم ساڵەدا (2026) بە رێژەی 11% زیادیان کردووە؛ ئەم پێشهاتەش هاوکاتە لەگەڵ فشاری توندی دۆناڵد ترەمپ بۆ ناچارکردنی هاوپەیمانان بە خێراکردنی بەرزکردنەوەی بودجە سەربازییەکانیان.
سێشەممە، 7ـی تەممووزی 2026، هاوپەیمانیی باکووری ئەتڵەسی (ناتۆ) لە راپۆرتێکی فەرمیدا رایگەیاند، خەرجییە سەربازییە سەرەکییەکانی وڵاتانی ئەوروپا و کەنەدا لە ماوەی ئەمساڵدا بە رێژەی 11% زیادی کردووە. ئەم ئامارانە لە کاتێکدا بڵاودەکرێنەوە، سەرکردەکانی 32 وڵاتی هاوپەیمانی لە لووتکەی ئەنقەرەی تورکیا رووبەڕووی دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا بوونەتەوە
ناتۆ پێشبینی دەکات خەرجییە سەربازییەکانی ئەوروپا و کەنەدا لەم ساڵدا بگاتە 634 ملیار دۆلار، لە کاتێکدا لە ساڵی 2025دا 571 ملیار دۆلار بووە؛ هەرچەندە ئەم بڕە هێشتا زۆر لە خوار خەرجییە سەربازییەکانی خودی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکاوەیە؛ ئەم ئاستی گەشەکردنە 11% کەمترە بە بەراورد بەو بازدانە 19%یەی کە لە نێوان ساڵانی 2024 بۆ 2025 تۆمارکرابوو.
دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا بە توندی داوا لە هاوپەیمانەکانی واشنتن دەکات هەنگاوەکانیان خێراتر بکەن بۆ جێبەجێکردنی بەڵێنەکەیان بە مەبەستی تەرخانکردنی 5%ـی کۆی بەرهەمی ناوخۆیی بۆ کەرتی ئاسایش و بەرگری تا ساڵی 2035.
ناتۆ ئاماژەی بەوەش داوە، لەمساڵدا پێنج وڵاتی ئەندام لە نێوانیاندا پۆڵەندا و وڵاتانی دەریای باڵتیک توانیویانە بگەنە ئامانجی دیاریکراوی 5% یان زیاتر. لە بەرامبەردا، بەشێک لە وڵاتانی دیکە زۆر لە دواوەن، بە شێوەیەک کە سلۆڤینیا لە کۆتایی لیستەکەدا جێگیر بووە و رێژەی خەرجییە سەربازییەکانی تەنیا گەیشتووەتە 1.61%ی کۆی بەرهەمی ناوخۆیی خۆی.