تەرمی عەلی خامنەیی گەیشتە فڕۆکەخانەی نەجەف
تەرمی عەلی خامنەیی، رێبەری پێشووی کۆماری ئیسلامی ئێران گەیشتە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی نەجەف و ئامادەکارییەکان بۆ رێوڕەسمی بەڕێکردنی تەرمەکەی لە نەجەف و کەربەلا تەواو کراون.
سێشەممە، 7ـی تەمموزی 2026، کەمێک پێش ئێستا تەرمی عەلی خامنەیی گەیشتە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی نەجەف.
هاوکات لیژنەی باڵای رێوڕەسمی بەڕێکردنی تەرمی عەلی خامنەیی رایگەیاند، تەواوی ئامادەکارییە لۆجستی و تەکنیکییەکان بۆ ئەنجامدانی رێوڕەسمی فەرمی و جەماوەریی بەڕێکردنی تەرمەکە لە هەردوو پارێزگای نەجەف و کەربەلا کۆتاییان هاتووە و هەموو رێکارەکان بۆ پێشوازیکردن لە تەرمەکە تەواو کراون.
هاوکات هەر ئەمشەو، عەلی فالح زەیدی سەرۆک وەزیران، لە پارێزگای نەجەف پێشوازی لە مەسعود پزیشکیان، سەرۆک کۆماری کۆماری ئیسلامیی ئێران کرد، پزیشکیان بە سەرۆکایەتیی شاندێکی باڵا بە مەبەستی بەشداریکردن لە رێوڕەسمی بەخاکسپاردن و بەڕێکردنی تەرمی عەلی خامنەیی، رێبەری پێشووی کۆماری ئیسلامیی ئێران گەیشتووەتە عێراق.