دانەر عەبدولغەفار: فالح ساری بەڵینی خەرجکردنی پارەی مووچەی داوە

"عێراق رووبەڕووی قەیرانێکی سەختی دارایی و کەمیی نەختینە بووەتەوە"

پێش 17 خولەک

گوتەبێژی فراکسیۆنی پارتی لە پەرلەمانی عێراق ئاشکرای کرد، گفتوگۆکانی نێوان هەولێر و بەغدا بەرەو پێشچوونی باشیان بەخۆوە بینیوە و وەزیری دارایی بەڵێنی خەرجکردنی مووچەی ئەم مانگەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستانی داوە.

سێشەممە، 7ـی تەممووزی 2026، دانەر عەبدولغەفار، گوتەبێژی فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان لە پەرلەمانی عێراق، لە میانەی بەشداریکردنی لە بەرنامەی "باسی رۆژ"ـی کوردستان24دا، پێشهاتەکانی تایبەت بە گفتوگۆ داراییەکانی نێوان هەولێر و بەغدا و دۆخی ئابووریی عێراقی روون کردەوە.

گوتەبێژی فراکسیۆنی پارتی لە پەرلەمانی عێراق ئاماژەی بەوە کرد، وڵاتەکە ئێستا بە بارودۆخێکی دارایی زۆر سەختدا تێدەپەڕێت، کە بەشێکی زۆری سەرچاوەکەی بۆ جەنگ و گرژییەکانی ناوچەکە دەگەڕێتەوە.

هاوکات روونی کردەوە، عێراق لە چاو وڵاتانی دیکەی ناوچەکە بەهۆی ئەم دۆخەوە زیانی زیاتری بەرکەوتووە، بە شێوەیەک کە لە تەنیشت دۆخە ئابوورییە خراپەکەی، قەبارەیەکی گەورەی قەرزی ناوخۆیی و دەرەکیشی کەوتووەتە سەر؛ بەڵام حکوومەت پلانی هەیە بۆ کەمکردنەوەی ئاستی قەرزەکان و بووژاندنەوەی ئابووریی وڵاتەکە.

دانەر عەبدولغەفار، دەڵێت: لە کۆبوونەوەی لیژنەی دارایی پەرلەمانی عێراقدا کە تێیدا بانگهێشتی وەزیری دارایی کرابوو، وەزیرەکە رایگەیاندوو، "لە ژێر فشارێکی زۆردان و کێشەی نەختینەیان هەیە". بە جۆرێک کە مووچەی بەشێک لە وەزارەتەکانی عێراق هێشتا دابەش نەکراوە.

دانەر عەبدولغەفار ئاماژەی بەوە دا، کێشەکانی نێوان هەولێر و بەغدا بەرەو چارەسەربوون دەچن؛ چونکە لەسەر کۆمەڵێک پرسی گرنگ رێککەوتوون و لەسەر دۆسیەکانی دیکەش لێکتێگەیشتن و گفتوگۆی ئەرێنی بەردەوامە.

سەبارەت بە هەوڵە سیاسییەکان بۆ گەرەنتیبوونی شایستەکانی فەرمانبەرانی هەرێم، گوتەبێژی فراکسیۆنی پارتی لە پەرلەمانی عێراق رایگەیاند: "دوو رۆژ لەمەوبەر سەردانی عەممار حەکیم، سەرۆکی رەوتی حیکمەی نیشتمانیمان کرد و پێمان گوت کە وەزیری دارایی عێراق سەر بە رەوتەکەی جەنابتە و پێویستە داوای لێبکەن کە کێشەی مووچەی مووچەخۆرانی هەرێم چارە بکات. لە وەڵامدا عەممار حەکیم گوتی: من ڕێنماییم داوەتە وەزیری دارایی کە نابێت هیچ کێشەیەک لەگەڵ هەرێمی کوردستاندا بمێنێتەوە و پێویستە چارە بکرێت، بە هیچ شێوەیەک قبووڵ ناکەین مووچەی خەڵکی هەرێم ڕابگیرێت."

دانەر عەبدولغەفار ئاماژەی بەوەش کرد، هەرچەندە لە قسەکانی وەزیری داراییەوە دەخوێندرایەوە کە پارەی پێویست بە ئاسانی لەبەر دەستدا نییە، بەڵام بەڵێنی داوە کە مووچەی ئەم مانگەی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان خەرج بکات و ناهێڵێت دوا بکەوێت.

سەبارەت بە بودجەی داهاتووش، گوتەبێژی فراکسیۆنی پارتی لە پەرلەمانی عێراق، جەختی لەسەر هەڵوێستی فەرمییان لە کۆبوونەوەی لیژنەی داراییدا کردەوە و گوتی: "پێمان ڕاگەیاندوون کە نابێت لە بودجەی 2027ـدا ئەو ستەمەی لە ساڵی 2014ـەوە لە هەرێمی کوردستان دەکرێت، دووبارە ببێتەوە. پێویستە پشکی هەرێمی کوردستان بە پێی دوایین ئەنجامەکانی سەرژمێری دیاریی بکرێت، نەک بخرێتە ژێر بەندی (ئینفاقی فیعلی)، چونکە هەرێم تا ئێستاش باجی گەورەی بڕگەی ئینفاقی فیعلی دەدات."

دانەر عەبدولغەفار گەشبینیی خۆی دووپات کردەوە کە پەیوەندییە دارایی و کارگێڕییەکانی نێوان هەولێر و بەغدا بەرەو قۆناغێکی جێگیرتر هەنگاو دەنێن.