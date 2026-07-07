سلێمانی.. پڕۆژەی دەقخوێندنەوەی شانۆگەریی "نماز" بەڕێوەچوو

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لە لایەن لقی سلێمانی سندیکای هونەرمەندانی کوردستان، بە هاوکاری پەیمانگەی هونەری جوانەکان، پڕۆژەی دەقخوێندنەوەی شانۆگەریی "نماز"، لە هۆڵی ئەزموونی پەیمانگەی هونەرە جوانەکانی سلێمانی بەڕێوەچوو.

ئەمڕۆ سێشەممە، 7ـی تەمموزی 2026، ئەژین حەمەنوری، سەرپەرشتیاری پڕۆژەکە بە کوردستان24ـی گوت: "شانۆگەریی "نماز"، لە نووسینی کاروان عەبدوڵڵایە، کە لە رێگەی ناوەڕۆک و دیالۆگەکانی هەوڵ دەدات پرسیار و بابەتە کۆمەڵایەتی و مرۆییەکان بخاتە بەر گفتوگۆ. لە بەشی ئەدای دەقخوێندنەوەکەدا، هەر یەکە لە، گۆران عوسمان، شیلان عەبدوڵڵا، سالار ماهیر، رەوشت بەکر، ئەژین حەمەنوری و ئاشنا رەئووف بەشداری تێدا دەکەن و هەر یەکێک لەوانە بە شێوازی تایبەتی خۆی هەوڵدەدات کارەکتەرەکان بە دەنگ و ئەدای شانۆیی زیندوو بکاتەوە و هەستی دەقەکە بگەیەنێتە بینەر."

ئەژین حەمەنوری گوتیشی، "ئامانجی ئەم پڕۆژەیە ئەوەیە دەقی شانۆی کوردی لە چوارچێوەی لاپەڕەی کتێب دەرچێت و بە شێوەیەکی زیندوو بخرێتە بەرچاوی بینەران، تاوەکوو خوێنەر و بینەر هەست بە جیهانی نمایشەکە بکەن و لەگەڵ کارەکتەرەکان و رووداوەکانی دەقەکەدا هاوهەست بن. بۆیە دەقخوێندنەوەکە بە شێوەیەک ئامادە کراوە کە ئەکتەران تەنیا دەق ناخوێننەوە، بەڵکو بە ئەدا، دەربڕین، دەنگ، جوڵە و هەستی شانۆیی رۆحی دەقەکە دەگوازنەوە بۆ هۆڵی شانۆ."

ئەژین حەمەنوری باس لە توخمە سەرەکییەکانی پڕۆژەکە دەکات و دەڵێت: "لە هەمان کاتدا، موزیک و رووناکی تەنیا وەک توخمێکی جوانکاری بەکار نەهاتوون، بەڵکو بە پێی بارودۆخی درامایی و گۆڕانکاریی هەست و کەش و هەوای دەقەکە دیزاین کراون، بۆ ئەوەی بینەر لەگەڵ هەر دیمەنێکدا هەستی پەیوەندیی زیاتر بکات. ئەم شێوازە وای کردووە دەقخوێندنەوەکە لە خوێندنەوەی ئاسایی تێپەڕبێت و ببێتە ئەزموونێکی نزیک لە نمایشی شانۆیی."

دەربارەی تایبەتمەندی گرنگی پڕۆژەکە، ئەژین حەمەنوری دەڵێت: "تایبەتمەندیی گرنگی ئەم پڕۆژەیە ئەوەیە کە دوای پێشکەشکردنی دەق، بوارێک بۆ شیکردنەوە و رەخنەی زانستی تەرخان دەکرێت. لەم بەشەدا، دلێر ئەحمەد وەکوو رەخنەگری شانۆ، دەقەکە لە رووی بنیاتی درامایی، دروستکردنی کارەکتەر، زمان، پەیام و شێوازی نووسینەوە شیدەکاتەوە و بە دیدێکی رەخنەگرانە باس لە هێز و تایبەتمەندییەکانی دەقەکە دەکات. ئەم گفتوگۆ و شیکردنەوانەش بوارێک دەڕەخسێنن بۆ ئەوەی خوێنەران، هونەرمەندان و حەزلێکەرانی شانۆ بە چاوێکی قوڵتر لە دەقی شانۆ بڕوانن و لە پرۆسەی لێکدانەوە و تێگەیشتن بەرهەمێکی هاوبەش دروست بکەن."

ئەژین حەمەنوری ئاماژەی بەوەش دا، "ئەم جۆرە پڕۆژانە دەتوانن کولتووری خوێندنەوەی دەقی شانۆ لەناو هونەرمەندان و جەماوەردا فراوانتر بکەن، چونکە پێش لەوەی دەقێک بگاتە قۆناخی نمایش، دەرفەتێک دەڕەخسێت بۆ تاقیکردنەوە، شیکردنەوە، رەخنە و گەشەپێدانی. هەروەها ئەم ئەزموونە پلەیەکی گرنگە بۆ بەهێزکردنی پەیوەندی نێوان نووسەر، ئەکتەر، رەخنەگر و بینەر، و هاندانی دروستبوونی گفتوگۆیەکی هونەری لەسەر دەقی شانۆی کوردی."

پڕۆژەی دەقخوێندنەوەی شانۆگەری "نماز"، ئەمڕۆ سێشەممە، 7ـی تەمموزی 2026، بە بەشداریی شەش کارەکتەری سەرەکی، لە هۆڵی ئەزموونی پەیمانگەی هونەرە جوانەکانی سلێمانی بەڕێوەچوو.