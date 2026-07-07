عێراق.. سبەی پشووی فەرمییە

پێش 19 خولەک

سەرۆکوەزیرانی عێراق سبەی چوارشه‌ممه‌ی له‌ سه‌رجه‌م داموده‌زگاكانی ده‌وڵه‌ت كرده‌ پشووی فەرمی.

بەبۆنه‌ی بەڕێوەچوونی رێوڕەسمی ماڵئاوایی له‌ تەرمی رێبەری باڵای کۆماری ئیسلامیی ئێران، سبەی لە سەرانسەری عێراق كرایه‌ پشووی فەرمی.

نووسینگەی راگەیاندنی سەرۆکوەزیرانی عێراق بڵاویکردەوە؛ عەلی فالح زەیدی، سەرۆکوەزیران، فەرمانی کردووە سبەینێ چوارشەممە، 8ی تەممووزی 2026، لە سەرجەم دامودەزگا دەوڵەتییەکاندا بکرێتە پشووی فەرمی.

ئەم بڕیارەی سەرۆکایەتیی ئەنجومەنی وەزیران، هاوکاتە لەگەڵ سازکردنی رێوڕەسمی ماڵاوایی و بەرێکردنی تەرمی مەرجەعی ئایینی و رێبەری باڵای کۆماری ئیسلامیی ئێران، ئایەتوڵڵا عەلی خامنەیی، كه‌ له‌ 28ی شوباتی ئه‌مساڵ له‌ هێرشێكی ئه‌مریكادا له‌ شوێنی مانه‌وه‌ی له‌ تارانی پایته‌ختی ئێران كرایه‌ ئامانج.

هاوکات ئەمڕۆ سێشەممە، تەرمی عەلی خامنەیی، رێبەری پێشووی کۆماری ئیسلامی ئێران، گەیشتە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی نەجەف.