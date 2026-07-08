کونسوڵی تورکیا: کۆمپانیاکانی ئێمە وەبەرهێنەری ژمارە یەکن لە هەرێمی کوردستان

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کونسوڵی گشتیی تورکیا لە هەرێمی کوردستان، جەخت لە پتەویی پەیوەندییەکانی نێوان هەولێر و ئەنقەرە دەکاتەوە و رایدەگەیەنێت، کۆمپانیا تورکییەکان رۆڵێکی سەرەکییان لە ئاوەدانکردنەوە و پێشکەوتنی هەرێمی کوردستاندا هەبووە.

چوارشەممە، 8ـی تەمموزی 2026، ئێرمان تۆپچو، کونسوڵی گشتیی تورکیا لە هەرێمی کوردستان، لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ کوردستان24 رایگەیاند "پەیوەندییەکانی نێوان تورکیا و هەرێمی کوردستان گشتگیرن و هەموو بوارەکانی ئابووری، ئاسایش، سیاسەت و کولتوور دەگرنەوە، بەڵام گرنگترین رەهەندی ئەم پەیوەندییانە، پەیوەندیی مرۆیی نێوان هەردوولایە کە وایکردووە بناغەکەی زۆر پتەو بێت."

تۆپچو ئاماژەی بەوە دا، کە تورکیا لە رووی ئابوورییەوە هاوبەشێکی سەرەکیی هەرێمی کوردستانە و گوتی "کۆمپانیا تورکییەکان لە ڕیزبەندی یەکەمی وەبەرهێنەرە بیانییەکاندان لە هەرێمی کوردستان، هەروەها زۆرترین ژمارەی کۆمپانیا بیانییەکانیش لە هەرێم، کۆمپانیای تورکین."

کونسوڵی گشتیی تورکیا باسی لە مێژووی کارکردنی کۆمپانیاکانی وڵاتەکەی کرد و رایگەیاند "ئەم کۆمپانیایانە بەشێکی دانەبڕاون لەو پێشکەوتن و سەرکەوتنانەی کە هەرێمی کوردستان لە ماوەی 30 ساڵی رابردوودا بەدەستی هێناون."

لە کۆتایی لێدوانەکەیدا بۆ کوردستان24، ئێرمان تۆپچو جەختی لەوە کردەوە کە وڵاتەکەی خوازیارە پەیوەندییەکان لە هەموو بوارەکاندا زیاتر بەرەو پێش ببات و ئاستی هاوکارییە ئابووری و بازرگانییەکان فراوانتر بکات.