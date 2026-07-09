پەرلەمانتارێکی عێراق هۆکاری دواکەوتنی مووچەی هەرێم ئاشکرا دەکات

پێش دوو کاتژمێر

پەرلەمانتارێکی عێراق ئاشکرای کرد، دواکەوتنی مووچە تەنیا هەرێمی کوردستانی نەگرتووەتەوە، بەڵکو بەهۆی کەمیی نەختینەوە لە سەرتاسەری عێراقدا دواکەوتن لە دابەشکردنی مووچەی دامەزراوە فیدراڵییەکانیشدا هەیە، هاوکات ئاماژەی بە کاتی خەرجکردنی مووچەی فەرمانبەرانی هەرێم دا.

پێنجشەممە، 9ـی تەممووزی 2026، ئیخڵاس دلێمی، ئەندامی پەرلەمانی عێراق، لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ کەناڵی کوردستان24 رایگەیاند: حکوومەتی هەرێمی کوردستان سەرجەم داتا و زانیارییە پێویستەکانی بۆ فەرمانگە داراییەکانی عێراق ناردووە.

دلێمی ئاماژەی بەوە دا، ئێستا داتاکانی هەرێم گەیشتوون و لە لایەن ژمێریاران و فەرمانگەی بودجەوە بەدواداچوونیان بۆ دەکرێت، هەروەها بڕیارە ڕۆژی یەکشەممەی داهاتوو وردبینی کۆتایی لە لیستەکاندا بکرێت.

بە پێی گوتەی ئەم پەرلەمانتارە، ئەگەری زۆرە لە رۆژانی دووشەممە یان سێشەممەی ناوەڕاستی هەفتەی داهاتووەوە دەست بە خەرجکردن و دابەشکردنی مووچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان بکرێت.

لە لایەکی دیکەوە، ئیخڵاس دلێمی جەختی لەوە کردەوە، دواکەوتنی دابەشکردنی شایستە داراییەکان کێشەیەکی گشتگیرە لە سەرتاسەری وڵاتدا و تەنیا هەرێمی کوردستانی نەگرتووەتەوە.

هاوکات روونی کردەوە، حکوومەتی فیدراڵیش تا ئێستا مووچەی سەرجەم بەش و دامەزراوەکانی دابەش نەکردووە، بە شێوازێک کە تەنانەت ئەندامانی پەرلەمانی عێراقیش ئەمڕۆ مووچەیان وەرگرتووە.

ئەو ئەندامەی پەرلەمانی عێراق هۆکاری ئەم دواکەوتنە گشتییەی بۆ دروستبوونی کێشەی کەمیی نەختینە لە سەرتاسەری عێراقدا گەڕاندەوە، بەڵام دڵنیایی دا کە رێکارە داراییەکانی تایبەت بە هەرێمی کوردستان بە شێوازێکی ئاسایی و بە پێی پلانەکان بەڕێوەدەچن.