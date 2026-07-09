ئومێد ئەحمەد: سەرەڕای تەنگژەی دارایی، خزمەتگوزارییەکانی کارەبا بەردەوام بوونە

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گوتەبێژی وەزارەتی کارەبای حکوومەتی هەرێمی کوردستان رایدەگەیەنێت، لە ماوەی کابینەی نۆیەمدا توانراوە هەزار و 100 مێگاوایت بەرهەمهێنانی کارەبا زیاد بکرێت و چەندین پڕۆژەی ستراتیژیی گازییش جێبەجێ کراون.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 9ـی تەمموزی 2026، ئومێد ئەحمەد، گوتەبێژی وەزارەتی کارەبای حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە کوردستان24ـی راگەیاند "لە ماوەی حەوت ساڵی رابردوودا و لە چوارچێوەی کارەکانی کابینەی نۆیەم، لە سێکتەری کارەبا کاری زۆر باش کراون، سەرەڕای بوونی گرفتی دارایی و نەبوونی بودجەی پێویست، بەڵام حکوومەتی هەرێم توانیویەتی خزمەتگوزارییەکان بۆ هاووڵاتییان بەردەوام بکات."

گوتەبێژی وەزارەتی کارەبا ئاماژەی بەوە دا، کە کارکردن لە تەواوی تۆڕەکانی کارەبا لە هەرێمی کوردستان بەردەوام بووە، لەو ماوەیەشدا توانراوە هەزار و 100 مێگاوایت کارەبای نوێ بۆ سەر تۆڕی نیشتمانی زیاد بکرێت.

گوتیشی "لە رووی دابینکردنی سووتەمەنییەوە، توانراوە لە ماوەیەکی کەمدا بڕێکی یەکجار زۆری گاز بۆ وێستگەکان زیاد بکرێت."

ئومێد ئەحمەد تیشکی خستە سەر یەکێک لە گرنگترین پڕۆژە هاوبەشەکانی نێوان وەزارەتی کارەبا و سامانە سرووشتییەکان و رایگەیاند "راکێشانی بۆڕی گازی نێوان هەولێر و دهۆک پڕۆژەیەکی بێ وێنە و ستراتیژی بوو، کە بۆ یەکەمجارە کارێکی لەو شێوەیە ئەنجام بدرێت."

هەروەها باسی لە پڕۆژەی راکێشانی بۆڕی گازی نێوان چەمچەماڵ و کۆرمۆر کرد و جەختی کردەوە، کە ئەم هەنگاوانە کاریگەریی راستەوخۆیان لەسەر زیادکردنی توانای بەرهەمهێنانی کارەبا لە هەرێمی کوردستان هەبووە.