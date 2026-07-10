رێگەی ستراتیژیی دهۆک - زاخۆ و تونێلی گەلی؛ شادەماری ئابووری و دەستکەوتێکی گرنگی کابینەی نۆیەم

پێش دوو کاتژمێر

رێگەی نێوان دهۆک - زاخۆ و تونێلی زاخۆ، وەک یەکێک لە پڕۆژە هەرە ستراتیژی و گرنگەکانی کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، گۆڕانکاریی ریشەیی لە کەرتی بازرگانی و هاتوچۆدا دروست کردووە؛ ئەم پڕۆژانە کە بە گوژمەی نزیکەی 500 ملیار دینار جێبەجێ کراون، ئاسانکاریی گەورەیان بۆ جووڵەی کاڵا و گەشتیاران لە نێوان هەرێمی کوردستان، تورکیا و ئەوروپا هێناوەتە ئاراوە.

لە چوارچێوەی گرنگیدانی کابینەی نۆیەم بە ژێرخانی رێگەوبان، پڕۆژەی دووسایدی دهۆک - زاخۆ وەک یەکێک لە گەورەترین پڕۆژەکانی رێگاوبان لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان و عێراق تەواو کرا. ئەم رێگەیە کە بە شادەماری بازرگانی دادەنرێت، پارێزگای دهۆک و ئیدارەی سەربەخۆی زاخۆ بە دەروازەی نێودەوڵەتیی ئیبراهیم خەلیل دەبەستێتەوە.

پڕۆژەی رێگەی دهۆک - زاخۆ بە درێژیی 44 کیلۆمەتر و لە 10 قۆناخی جیاوازدا لەلایەن حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە نۆژەنکرایەوە و کرا بە دووساید. بۆ جێبەجێکردنی ئەم پڕۆژە ستراتیژییە، زیاتر لە 311 ملیار دینار خەرج کراوە. رێگەکە بە کوالێتییەکی بەرز و بەپێی ستانداردە جیهانییەکان بونیات نراوە، کە تێیدا یەک ئۆڤەرپاس و چوار ئەندەرپاس دروست کراون و خزمەت بە دەیان گوند و ناوچەی دەوروبەری رێگەکە دەگەیەنن.

هاوکات، یەکێکی دیکە لە دەستکەوتە دیارەکانی کابینەی نۆیەم لەم دەڤەرە، تەواوکردنی پڕۆژەی تونێلی گەلیی زاخۆ بوو. ئەم تونێلە کە درێژییەکەی 3,600 مەترە، بە تێچووی 175 ملیار دینار جێبەجێ کرا. تونێلەکە بووەتە هۆی کەمکردنەوەی کاتی هاتوچۆ و نەهێشتنی ئەو مەترسییە گەورانەی کە لە رێگەی پێشووی "گەلیی زاخۆ"دا رووبەڕووی شۆفێران و بارهەڵگرەکان دەبووەوە.

لە رووی سەلامەتییەوە، رێگەکە بە نوێترین تەکنەلۆژیا و سیستەمی هێماکانی هاتوچۆ جێبەجێ کراوە. جێگیرکردنی کامێرای چاودێریی تیژڕۆیی، هێڵکاریی پێشکەوتوو و دانانی هێمای رۆشنکەرەوە، رۆڵێکی بەرچاویان هەبووە لە کەمکردنەوەی رووداوەکانی هاتوچۆ.

ئەم پڕۆژە ستراتیژییانە تەنیا ئاسانکاریی هاتوچۆ نین، بەڵکو بەشێکن لە دیدگای مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ بەهێزکردنی ژێرخانی ئابووری و کردنی هەرێمی کوردستان بە ناوەندێکی گرنگی بازرگانی لە ناوچەکەدا، کە رۆژانە هەزاران بارهەڵگر و گەشتیار بە سەلامەتی و لە کاتێکی کەمدا تێیدا گوزەر دەکەن.