دەریاوانی نێودەوڵەتی: نابێت ئێران هەژموونی بەسەر گەرووی هورمزدا هەبێت

پێش دوو کاتژمێر

ئەنجوومەنی رێکخراوی دەریاوانی نێودەوڵەتی، بڕیارێکی دەرکرد و تیایدا داوای لە وڵاتانی ئەندام کرد دان بە هەوڵەکانی ئێراندا نەنێن بۆ سەپاندنی سەروەریی خۆی بەسەر گەرووی هورمزدا. رێکخراوەکە بڕیاری تارانی بۆ دامەزراندنی دەستەیەکی سەربەخۆ بە مەبەستی کۆنترۆڵکردنی جوڵەی کەشتیوانی لەو رێڕەوە ئاوییەدا، بە تاکلایەنە و نایاسایی وەسف کرد.

هەینی 10ـی تەمووزی 2026، ئەنجوومەنی رێکخراوی دەریاوانی نێودەوڵەتی کە بارەگاکەی لە لەندەنە و 176 وڵات تێیدا ئەندامن، بە توندی سەرکۆنەی دروستکردنی ئەو بڕیارە سەربەخۆیەی ئێرانی کرد، رێکخراوەکە جەختی کردووەتەوە، پێویستە وڵاتان رووبەڕووی هەر هەوڵێک ببنەوە کە ئامانج لێی رێگریکردن یان ئاستەنگکردنی کەشتیوانی نێودەوڵەتی بێت لەو ناوچە ستراتیژییەدا.

ئەم پەرەسەندنە لە کاتێکدایە، ئاژانسی بلومبێرگ لە زاری هەڵسەنگاندنی سەربازیی وڵاتانی رۆژئاواوە بڵاویکردەوە، مەترسییەکان لە گەرووی هورمزدا هێشتا زۆرن و مینی دەریایی لە ناوەڕاستی گەرووەکەدا بڵاوکراونەتەوە، هاوکات، لە ماوەی رابردوودا گرژیی سەربازی و وەشاندنی گورزی ئاسمانی لە نێوان ئەمریکا و ئێراندا روویداوە، ئەمەش نیگەرانییە نێودەوڵەتییەکانی سەبارەت بە سەلامەتی هاتوچۆی وزە زیاد کردووە.

لە بەرامبەردا، نوێنەرایەتی ئێران لە رێکخراوەکە رایگەیاند، تاران پابەندی رێککەوتننامەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ یاسای دەریاکان نییە، شاندی تاران ئاماژەی بەوە کرد، رێکارەکانیان تەنها بۆ پاراستنی ئاسایشی دەریایی و سەروەریی ئێرانە و مەبەستیان داخستنی گەرووەکە نییە.