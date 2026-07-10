ئاگرین عەبدوڵڵا: لە کابینەی نۆیەمدا 810 پرۆژەی رێگەوبان جێبەجێ کراون

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بریکاری وەزارەتی ئاوەدانکردنەوە و نیشتەجێکردنی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند، لە سەردەمی کابینەی نۆیەمدا 810 پڕۆژەی جۆراوجۆری ڕێگەوبان بە گوژمەی ترلیۆنێک و 57 ملیار دینار لەسەر داهاتی ناوخۆ جێبەجێ کراون، ئەمەش لە کاتێکدایە کە حکوومەتی فیدراڵ لە ساڵی 2014ـەوە هیچ پاڵپشتییەکی دارایی بۆ پڕۆژە خزمەتگوزارییەکانی هەرێم نەناردووە.

هەینی، 10ـی تەممووزی 2026، ئاگرین عەبدوڵڵا، بریکاری وەزارەتی ئاوەدانکردنەوە و نیشتەجێکردنی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بە کوردستان24ـی گوت: وێڕای بوونی چەندین ئاڵنگاریی هەمەلایەنە؛ بەڵام کابینەی نۆیەم، کابینەیەکی پڕ لە بەخشیش و خزمەتگوزاری بووە بۆ خەڵکی هەرێمی کوردستان.

ئاماژەی بەوەش کرد، لە ماوەی حەوت ساڵی رابردوودا لە سێکتەری ڕێگەوباندا، ژمارەیەکی زۆر و بەرچاو لە پڕۆژەی خزمەتگوزاری چوونەتە واری جێبەجێکردنەوە.

بریکاری وەزارەتی ئاوەدانکردنەوە وردەکاریی دەستکەوتەکانی ئەم سێکتەرەی خستەروو و گوتی: "لە سەردەمی کابینەی نۆیەمدا 810 پڕۆژەی ڕێگەوبان بە گوژمەی ترلیۆنێک و 57 ملیار دینار جێبەجێ کراون، کە بەهۆیانەوە سێ هەزار و 55 کیلۆمەتر ڕێگەی جۆراوجۆر خراوەتە خزمەتی هاووڵاتییانەوە."

هاوکات زانیاریی زیاتریشی دا و راگەیاند: "نزیکەی 461 پڕۆژەی دیکەی رێگەوبان ڕەزامەندیی جێبەجێکردنیان بۆ وەرگیراوە بە گوژمەی 4 ترلیۆن و 246 ملیار دیناری عێراقی، کە ئەم ژمارەیە پێمان دەڵێت چ روانین و خەونێکی گەورە لە لایەن حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە بۆ سێکتەری رێگەوبان هەیە."

سەبارەت بە شێوازی دابینکردنی دارایی پڕۆژەکان، ئاگرین عەبدوڵڵا روونی کردەوە، کە سەرجەم پڕۆژەکانی ڕێگەوبانی هەرێمی کوردستان لەسەر داهاتی ناوخۆ جێبەجێ کراون.

دەشڵێت: "لە ساڵی 2014ـەوە تاوەکو ئەمڕۆ، حکوومەتی فیدراڵ تەنانەت یەک هەزار دیناریشی بۆ پڕۆژە خزمەتگوزارییەکانی هەرێمی کوردستان نەناردووە و هەموو پڕۆژە جێبەجێکراوەکان لەسەر بودجەی داهاتی ناوخۆ بوون."

سەبارەت بە پلانی ستراتیژیی وەزارەتی ئاوەدانکردنەوە، ئاگرین عەبدوڵڵا ئاماژەی بەوە کر، پلانی ئەوان بریتییە لە؛ دامەزراندنی تۆڕێکی رێگەوبانی سەرەکی لە هەرێمی کوردستان کە بە "شادەماری رێگەوبان" ناودەبرێت، کە چەند بەشێکی گرنگی تەواو بووە و بەشەکانی دیکەشی لەژێر جێبەجێکردندان.

هەروەها باسی لەوە کرد، لە ماوەی کابینەی نۆیەمدا پاڵپشتییەکی زۆری کۆمپانیا ناوخۆییەکان کراوە و سەرجەم پڕۆژەکان لەلایەن کۆمپانیا ناوخۆییەکانەوە جێبەجێ کراون.

بریکاری وەزارەت باسی لە پێنج پڕۆژەی زۆر گرنگی ڕێگەوبان کرد لە سەرتاسەری هەرێمی کوردستان کە ئێستا کاریان تێدا دەکرێت:

رێگەی باعەدرێ - دهۆک: بە درێژیی 26 کیلۆمەتر دەکرێت بە دووساید، کە سەدان کارمەند کاری تێدا دەکەن و هیوادارین ساڵی داهاتوو تەواو بێت.

رێگەی هەولێر – کۆیە: بە درێژیی 48.5 کیلۆمەتر و بە گوژمەی نزیکەی 683 ملیار دینار، تا ئێستا 30%ی کارەکانی جێبەجێ کراوە و لە ساڵی 2028دا تەواو دەبێت و دەخرێتە خزمەت هاووڵاتییان.

رێگەی کۆڕێ - شەقڵاوە: کارێکی زۆر باشی تێدا دەکرێت و تا کۆتایی ئەمساڵ تەواو دەبێت و بە رووی هاووڵاتییاندا دەکرێتەوە.

رێگەی دووکان - خەلەکان: لە پارێزگای سلێمانی، پرۆژەی بە دووسایدکردنی ئەم رێگەیە بە گوژمەی 260 ملیار دینار لە جێبەجێکردن دایە و بە شێوەیەکی بەردەوام کاری تێدا دەکرێت.

رێگەی وارماوە تا تونێلی دەربەندیخان: ئەو رێگەیە بە دووساید دەکرێت.

ئاگرین عەبدوڵڵا، پێزانینی خۆی بۆ سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی دەربڕی و رایگەیاند: "سەرۆکوەزیران کۆمەڵێک رێنمایی گرنگی پێداوین کە بووەتە بنەمای کارکردنمان؛ جەنابیان بە وردی چاودێریی پڕۆژەکان دەکات و هەمیشە پاڵپشتێکی بەهێز بووە بۆ هاوکاریکردنمان لە پێناو خزمەتکردنی هاووڵاتییاندا."