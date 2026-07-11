بەنداوی خنس توانای گلدانەوەی 7 ملیۆن مەتر سێجا ئاوی هەیە

پێش کاتژمێرێک

بەنداوی خنس، کە بە یەکێک لە پڕۆژە هەرە ستراتیژییەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە پارێزگای دهۆک دادەنرێت، وەرچەرخانێکی گەورەی لە سێکتەری ئاو و کشتوکاڵی ناوچەکەدا دروست کردووە. ئەم پڕۆژەیە کە بە گوژمەی زیاتر لە 9 ملیار دینار جێبەجێ کراوە، نەک تەنیا وەک سەرچاوەیەکی گرنگی ئاو، بەڵکو وەک جەمسەرێکی گەشتیاریی ناوازە لە سنووری قەزای شێخان تەماشا دەکرێت.

بەنداوی خنس کە دەکەوێتە سنووری ناحیەی ئەترووش لە قەزای شێخان، بە دووەم گەورەترین بەنداو لەسەر ئاستی پارێزگای دهۆک هەژمار دەکرێت لە دوای بەنداوی دهۆک. ئەم بەنداوە لە ساڵی 2023دا کارەکانی بە کۆتا هات و کەوتە خزمەت هاووڵاتییانەوە.

تایبەتمەندییەکی گرنگی ئەم بەنداوە ئەوەیە کە سەرچاوەی ئاوەکەی سروشتییە و لە کانی و بارانەوە دابین دەبێت، ئەمەش وای کردووە خاوەنی پاکترین ئاوی بەنداو بێت لە ناوچەکەدا.

تایبەتمەندییە تەکنیکییەکانی بەنداوەکە پێکهاتوون لە:

بودجەی پڕۆژە: 9 ملیار و 200 ملیۆن دینار.

توانای گلدانەوە: زیاتر لە 7 ملیۆن مەتر سێجا ئاو.

بەرزیی بەنداو: 35 مەتر.

درێژیی بەنداو: نزیکەی 200 مەتر

تا ئێستا ئەم بەنداوە سێ جار سەرڕێژی کردووە، کە نیشانەی سەرکەوتنی پڕۆژەکە و پڕبوونی کۆگای ئاوەکەیەتی.

بەنداوی خنس سوودێکی فرە رەهەندی هەیە؛ لە لایەکەوە ئاوی پێویست بۆ زیاتر لە 15 گوندی دەوروبەری دابین دەکات و نزیکەی 4000 دۆنم زەوی کشتوکاڵی ناوچەکە پێ ئاودێری دەکرێت، کە ئەمەش کاریگەریی ڕاستەوخۆی لەسەر بەرهەمی ناوخۆیی و بژێوی جووتیاران هەبووە.

لە لایەکی دیکەوە، بەهۆی هەڵکەوتەی جوگرافیی بەنداوەکە کە لە نزیک ناوچە شوێنەوارییەکانی "خنس"ە، بووەتە شوێنێکی دڵڕفێن بۆ گەشتیاران. ساڵانە هەزاران گەشتیار لە ناوخۆ و دەرەوەی هەرێمی کوردستان روو لەم ناوچەیە دەکەن، ئەمەش بووەتە هۆی بووژانەوەی کەرتی گەشتیاری لە قەزای شێخان.

حکوومەتی هەرێمی کوردستان لایەنی پەیوەندیداری راسپاردووە بۆ چاودێری و پاراستنی بەردەوامی ئەم بەنداوە، تاوەکو وەک سەرمایەیەکی نیشتمانی بۆ نەوەکانی داهاتوو بمێنێتەوە و رۆڵی خۆی لە پاراستنی ئاسایشی ئاو لە هەرێمی کوردستاندا بگێڕێت.