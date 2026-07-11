لە سەقز ئافرەتێک 25 ساڵە کارگەیەک بەڕێوەدەبات

پێش کاتژمێرێک

دڵبەر سارمێ، خانمێکی دەستڕەنگین و لێهاتووی ناوچەی سارمێیە، کە ماوەی چارەکە سەدەیەکە بە تەنیا بووەتە بزوێنەری کارگەیەکی خۆماڵی بۆ زیندووکردنەوەی پیشە دێرینەکانی کورد. ئەو لە ڕێگەی گۆڕینی پێستەی ئاژەڵ بۆ مەشکە و خێگە، نەک تەنیا بژێویی ژیانی خۆی دابین دەکات، بەڵکو بووەتە ناوەندێکی گرنگی دابینکردنی پێداویستییە کوردەوارییەکان بۆ هەردوو بەشی ڕۆژهەڵات و باشووری کوردستان.

لە ناو جەرگەی کارگەیەکی بچووکدا، بۆنی ڕابردوو و هەوڵی بێوچانی ئێستا تێکەڵ بە یەکتر بوون. دڵبەر سارمێ، ئەو وەستا دەستڕەنگینەیەی کە 25 ساڵە بە ئیرادەیەکی پۆڵایینەوە کار دەکات، توانیویەتی پێستەی بێگیانی ئاژەڵ بکاتە بەرهەمێکی پڕبایەخی وەک مەشکە، خێگە و کوندە. بەرهەمەکانی دڵبەر خانم تەنیا کارێکی دەستی نین، بەڵکو پارێزەری تەم و چێژی ڕەسەنی بەرهەمە شیرەمەنییەکانن.

ئەم خانمە لێهاتووە بەرهەمەکانی بۆ چەندین مەبەستی جیاواز ئامادە دەکات، کە بریتین لە، مەشکە، بۆ ژەنینی ماست و بەرهەمهێنانی دوو و کەرە، خێگە، تایبەت بە هەڵگرتنی ڕۆنی دان و پاراستنی بۆ ماوەیەکی درێژ، کوندە، بۆ فێنک ڕاگرتنی ئاو لە وەرزی گەرمادا و تۆراغ، بۆ هەڵگرتنی ماستی چکێنراو و پەنیر.

بەرهەمەکانی کارگەکەی دڵبەر سارمێ سنوورەکانی بڕیوە. ئەو دەڵێت: "بەرهەمەکانمان بۆ زۆربەی شارەکانی کوردستان دەنێرین؛ لە سلێمانی و هەولێرەوە تا دەگاتە مەریوان، سەقز و بانە." کڕیارانی ئەم بەرهەمانە باس لەوە دەکەن کە ئەو ڕۆن یان شیرەمەنییەی لە ناو ئەم پێستانەدا هەڵدەگیرێت، تا سێ ساڵ بەبێ تێکچوون و بە هەمان چێژی جاران دەمێنێتەوە.

دڵبەر خانم بە کارەکەی سەلماندوویەتی کە "دەستی ماندوو لەسەر زگی تێرە". ئەو لە سەردەمی تەکنەلۆژیا و ئامێرە مۆدێرنەکاندا، هێشتا پشتی بە هێزی دەست و هونەری باوباپیرانی بەستووە. ئەم پڕۆژەیە نموونەیەکی درەوشاوەی ئابووریی سەربەخۆ و پاراستنی ناسنامەی نەتەوەییە، کە تێیدا ژنێکی کورد دەبێتە پارێزەری کەلتوور و شادەماری بژێویی خێزانەکەی.