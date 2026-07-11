سعوودییە و پاکستان داوای دەستپێکردنەوەی گفتوگۆکانی واشنتن و تاران دەکەن

پێش 21 خولەک

وەزیرانی دەرەوەی سعوودییە و پاکستان، دۆخی ناوچەکەیان تاوتوێ کرد و جەختیان لەسەر پێویستیی پاڵپشتیکردنی نێوەندگیری و گەڕانەوەی ئێران و ئەمریکا بۆ سەر مێزی گفتوگۆ کردەوە.

شەممە، 11ـی تەممووزی 2026، فەیسەڵ بن فەرحان، وەزیری دەرەوەی سعوودییە و محەممەد ئیسحاق دار، وەزیری دەرەوەی پاکستان، بە تەلەفۆن گفتوگۆیان لە بارەی دوایین پێشهاتەکانی ناوچەکە کرد.

ئاژانسی هەواڵی سعوودییە (واس) بڵاوی کردەوە، لە پەیوەندییە تەلەفۆنییەکەدا، هەردوولا لەسەر گرنگیی پاڵپشتیکردنی پرۆسەی نێوەندگیری و گەڕانەوەی ئێران و ئەمریکا بۆ سەر مێزی گفتوگۆ کردەوە.

بە پێی هەواڵی ئاژانسەکە، هەردوو وەزیر جەختیان لە چارەی ئاشتیانە و گشتگیر کردەوە، بە شێوازێک کە بنەماکانی ئاسایش و سەقامگیری لەسەر ئاستی هەرێمی و نێودەوڵەتی بەهێزتر بکات.

لە لایەکی دیکەوە تۆڕی میدیایی "سی بی ئێس"، لە زاری بەرپرسێکی ئەمریکی بڵاوی کردەوە، "ئێمە بەردەوام دەبین لە بەڕێوەبردنی گفتوگۆکانی خۆمان بە شێوەیەکی ناڕاستەوخۆ لە رێگەی نێوەندگیرەکانمانەوە لە عومان و قەتەر."

ئەو بەرپرسە ئاماژەی بەوەش کرد، جەی دی ڤانس، جێگری سەرۆکی ئەمریکا، گەشت بۆ سەڵتەنەی عومان ناکات، هاوکات مارکۆ روبیۆ، وەزیری دەرەوە، ستیڤ ویتکۆف و جارید کوشنەر، نوێنەرانی ئەمریکا بۆ پرۆسەی ئاشتی بەشداریی لەو گفتوگۆیانەدا ناکەن کە لەوێ بەڕێوەدەچن.