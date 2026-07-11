هێمن سەید موراد: دوو لەسەر سێی بەرهەمی جووتیارانی هەرێم هەناردە دەکرێت

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بەڕێوەبەری گشتیی کشتوکاڵی هەولێر وەرچەرخانێکی گەورە لە کەرتی کشتوکاڵی هەرێمی کوردستان رادەگەیەنێت و دەڵێت، لە سایەی سیاسەتە ستراتیژییەکانی کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، ئێستا نەک هەر پێداویستی ناوخۆ پڕ کراوەتەوە، بەڵکو دوو لەسەر سێی بەرهەمی جووتیارانی هەرێم هەناردەی بازاڕەکانی ناوەڕاست و خوارووی عێراق و دەرەوەی وڵات دەکرێن.

شەممە 11ـی تەممووزی 2026، هێمن سەید موراد، بەڕێوەبەری گشتیی کشتوکاڵی هەولێر، بە کوردستان24 رایگەیاند، کابینەی نۆیەم توانیویەتی هاوکێشەی بازاڕ لە بەرژەوەندیی بەرهەمی ناوخۆیی بگۆڕێت. ئاماژەی بەوەش کرد، جێبەجێکردنی رۆژمێری کشتوکاڵی و قەدەخەکردنی هاوردە لە کاتی پێگەیشتنی بەرهەمی ناوخۆ، بووەتە هۆی ئەوەی ماندووبوونی جووتیاران بەفیڕۆ نەچێت و بەرهەمەکانیان بە ئاسانی بازاڕ بکرێن.

بەڕێوەبەری گشتیی کشتوکاڵی هەولێر باسی لە جۆرەکانی پشتگیریی حکوومەت کرد و گوتی: "حکوومەتی هەرێمی کوردستان ساڵانە بنەتۆ بە نرخی پاڵپشتیکراو بۆ جووتیاران دابین دەکات. بۆ نموونە هەر تۆنێک بنەتۆ کە لەسەر حکومەت 990 هەزار دینار دەکەوێت، تەنیا بە 450 هەزار دینار دەدرێتە جووتیاران، ئەمە جگە لە دابینکردنی قڕکەر و ئامێری کشتوکاڵی بەبێ بەرامبەر."

سەبارەت بە ئاستی بەرهەمهێنان، هێمن سەید موراد جەختی کردەوە، ئێستا هەرێمی کوردستان گەیشتووەتە قۆناخی هەناردەکردن. گوتیشی: "بەرهەمی ئێمە ئێستا یەک لەسەر سێی بۆ ناوخۆ بەکاردێت و دوو لەسەر سێی هەناردە دەکرێت. ئەگەر بەراوردی جووتیارانی هەرێم لەگەڵ جووتیارانی ناوچەکانی دیکەی عێراق بکەین، دەبینین سەرەڕای ئەو بودجە زەبەلاحەی لەبەردەستی بەغدایە، بەڵام هێشتا نەیانتوانیوە وەک کوردستان بگەنە ئاستی هەناردەکردن بۆ دەرەوە."

ئەم گەشەسەندنە خێرایەی کەرتی کشتوکاڵ لە کاتێکدایە کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان کار دەکات بۆ ئەوەی کشتوکاڵ بکاتە یەکێک لە سەرچاوە سەرەکییەکانی داهات و ئاسایشی خۆراک بۆ نەوەکانی داهاتوو دەستەبەر بکات.

چوارشەممە 17ـی حوزەیرانی 2026، بە سەرپەرشتی سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی، ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان کۆبووەوە و تێدا دوای گفتوگۆی فراوان و راگۆڕینەوەی بۆچوونەکان، ئەنجوومەنی وەزیران بڕیاریدا، پەیوەندی و هاوئاهەنگی لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکانی حکوومەتی فیدراڵ بەردەوام بێت بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان و نەهێشتنی ئاستەنگەکانی بەردەم وەرگرتنەوە و بەبازاڕکردنی بەرهەمی جووتیارانی هەرێمی کوردستاندان.

لە ڕاگەیەندراوەکەی ئەنجوومەنی وەزیران هاتبوو، بۆ ئەم مەبەستە، وەزارەتەکانی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو، بازرگانی و پیشەسازی، لەگەڵ دەستەی وەبەرهێنان، راسپێردران بە هاوئاهەنگی و کاری هاوبەش، میکانیزمێکی گونجاو دابنێن بۆ ساخکردنەوە و بەبازاڕکردنی بەرهەمی گەنمی جووتیارانی هەرێمی کوردستان.

ئەنجوومەنی وەزیران هەروەها جەختی کردەوە لەسەر ئەوەی حکوومەتی فیدراڵ، وەک لایەنی بەرپرسیار، پێویستە پلانی وەرگرتنەوەی گەنمی جووتیاران، بە شێوەیەکی دادپەروەرانە و یەکسان جێبەجێ بکات و لە هەمان کاتدا، تایبەتمەندی و پێداویستییەکانی هەرێمی کوردستانیش لەبەرچاو بگرێت.